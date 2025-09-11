愛がなければ口にしません。男性が「本気で惚れた女性だけ」に言うこと
多くの男性は言葉での愛情表現を苦手。そのため、不安を感じる女性は少なくないと思います。そこで今回は、男性が「本気で惚れた女性だけ」に言うことを紹介。こうしたセリフは愛がなければ、まず口にしません。
「愛してる」
遊び相手や浮気相手に「好き」とは言えても、「愛してる」とまでは男性もなかなか口にできません。本命の女性に向ける強い気持ちが込められているからこそ言えるのがこのセリフ。重みがある分、軽々と言える人はいないでしょう。
「次はいつ会える？」
本命の女性には、男性も常に「会いたい」と思っているもの。それが「次はいつ会える？」というセリフに表れます。もし、「暇な時でいいや」「遊びたくなったらでいいや」と思っていたら、このような確認はしません。「どうしても会いたい」と思っているから、前もって確認するのです。
「なんでも言って！」
女性に「なんでも言って！」と言うのは、「頼られたい」「甘えられたい」と思っているから。悩みや愚痴などを、自分がすべて受け止める覚悟をしている証拠です。また、本命の女性に向けた言葉なので、「あなたのことをなんでも知りたい」という思いも含まれています。
「俺に任せて！」
本命女性に男性は少しでも「かっこいい！」「頼りになる」と思われたいため、「俺に任せて！」というセリフも言いがち。男性が「男」として意識してもらいたい習慣なので、弱っている時や悩んでいる時にこう言われたら、遠慮なく甘えてみてください。
男性は本命女性に対して強い愛情を込めて今回紹介したセリフを無意識に口にします。交際中の男性から常々言われているなら、間違いなく男性はあなたとの未来を描いているでしょう。
🌼愛情が強すぎるあまり…！男性が本命の女性にする「本気のアプローチ」