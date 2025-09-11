恋が始まる前に終わる？男性が「恋愛対象外」と判断する女性の特徴
気になる男性といい感じ…のはずが、いつの間にか距離を置かれてしまう。そんな経験はありませんか？実は、男性が「彼女とは付き合えない」と判断するのは一瞬。しかもその理由は、女性が無意識にとっている言動であることが少なくありません。そこで今回は、男性が「恋愛対象外」と判断する女性の特徴を紹介します。
常に優位に立とうとする態度
会話中、「私の方が〇〇できるから」などと優位に立とうとする態度を見せられると、男性は一気に気持ちが下がります。特に出会って初期段階でこの癖が出ると「彼女にしたら大変そう」と速攻で恋愛対象外にされること必至。会話は勝ち負けではなく、共感をベースに意識しましょう。
自信が強すぎて“高飛車”な印象
自己肯定感が高いのは魅力的ですが、度を超えると「お高くとまってる」と誤解されることがあります。特に外見に自信がある女性ほど、無意識に威圧感を出してしまいがち。恋愛では自己肯定と同じくらい、相手のことを尊重することが大事です。
スペック条件ばかり口にする
「年収は〇〇万円以上」「身長は〇〇cm以上」など、スペック条件ばかりを口にする女性に男性は敏感。理想を持つのは悪くないですが、基準を一方的に男性に押し付けると、「内面を見てくれない」と敬遠されてしまいます。
恋愛を長続きさせる最大のポイントは「一緒にいると心地いい」と思わせること。今回挙げた言動は、その真逆です。恋を始める前に終わらせないためにも、自分の言動を改善していきましょうね。
🌼ぜってー性格悪いよな…。男性から「避けられる女性」の共通点