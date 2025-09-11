私の彼氏に限って…。浮気するリスクの高い男性に共通する「特徴」
日頃から小まめに愛情表現してくれるタイプの彼氏だと、「私の彼氏に限って浮気なんて…」という気持ちになっていくもの。
でも、そういう彼氏であっても浮気することもあるのです。
そこで今回は、浮気するリスクの高い男性に共通する「特徴」を紹介します。
新しいものに目がない
新しいものに目がない、好奇心旺盛なタイプの男性はそうでない男性と比べると浮気するリスクは高いと言えます。
また、そういう性格の男性は「欲しい」と思ったら何がなんでも手に入れようとするところもあるでしょう。
女性関係にだらしないところがある
女性関係にだらしないところがあるのを彼氏に感じるようなら、浮気するリスクが高いと言えるでしょう。
特に歴代の元カノともまだ連絡を取っているようなら、女性関係にだらしないという証拠。
女性からの誘いにホイホイ乗ってしまうことがあります。
断われない性格で流されやすい
彼氏がどちらかと言えば断れない性格で周りに流されやすいところがあるなら、浮気するリスクは高いでしょう。
そういう男性は自分の身近に浮気している人がいれば、その影響をモロに受けやすいですし、女性から誘われた時に「彼女がいるから」と断るのではなく、「断ったら失礼」という風に考える傾向がるからです。
もし今回紹介した特徴に彼氏が当てはまる節があるなら、十分に注意していきましょうね。
