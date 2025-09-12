¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡¡5»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡õ2»î¹çÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç4Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥¡¡ÃÏ¶èV¥Þ¥¸¥Ã¥¯13ºÆÅÀÅô
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹9¡½0¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ê2025Ç¯9·î10Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Î2²ó¤Ë5»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£2ÆÀÅÀ¤òÆ§¤ß4Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯13¤¬ºÆÅÀÅô¤·¤¿¡£º£µ¨82¾¡ÌÜ¤Ç15Ç¯Ï¢Â³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¾¡¤Á±Û¤·¤¬·èÄê¡£º£µ¨ºÇ¸å¤Î¼«¿È¤Î¡Ö¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¿Í·Á¡×ÇÛÉÛÆü¤ËºÆ¤ÓÌöÆ°¤·¤¿¡£¼¡²óÅÐÈÄ¤ÏÂÎÄ´¤ò´Õ¤ß¤Æ¡¢Ãæ9Æü°Ê¾å¤Î´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤Æ15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë°Ê¹ß¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ïº¸ÏÓ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤Î½éµå¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£2ÅÀÀèÀ©¤·¡¢¤Ê¤ª2»à»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç²ó¤Ã¤¿2²ó¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ103¡¦8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó167¥¥í¡Ë¤ÎÄËÎõ¤ÊÂÇµå¤Ï°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤òÇË¤ê¡¢»°ÎÝÁö¼Ô¤¬ËÜÎÝ¤ËÀ¸´Ô¡£5»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡õ2»î¹çÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤ÇÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤Îº¸±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤Ç°ìÎÝ¤«¤é°ìµ¤¤ËÀ¸´Ô¤·¤¿¡£Êá¼ê¤ÎÂÇ·âË¸³²¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿8²ó¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£2ÆÀÅÀ¤ò½Å¤Íº£µ¨131ÆÀÅÀ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ÃÇ¥È¥Ä¤Ç¡¢ºòµ¨¤Î¼«¸ÊºÇÂ¿¤Þ¤Ç¤¢¤È3¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¼ç¤Ë1ÈÖ¤òÂÇ¤Äº£µ¨¡¢ÂçÃ«¤¬ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ì¤Ð63¾¡24ÇÔ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¾¡¤Ç4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢7»î¹ç¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò»Ä¤¹3°Ì¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯13¤¬ºÆÅÀÅô¤·¤¿¡£2Ï¢ÇÔ¤Î2°Ì¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Ï3¥²¡¼¥àº¹¤Ë¹¤²¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤³¿ô½µ´Ö¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿ÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤¬¾å¸þ¤¡¢Áê¼êÅê¼ê¤ò¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾åµ¡·ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬ÂÇ¤Ä¡È¾ò·ï¡É¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨4ÅÙÌÜ¤ÇºÇ¸å¤Î¼«¿È¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¿Í·ÁÇÛÉÛÆü¡£Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¤ËÇÛ¤é¤ì¡¢°ÜÀÒ¸å½é¤ÎÅê¼êÈÇ¤À¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°¤Þ¤ÇÆ±ÇÛÉÛÆü¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤«¤éÄÌ»»ÂÇÎ¨¡¦326¤È¹¥ÁêÀ¡£º£µ¨¤â4ËÜÎÝÂÇ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ749Æü¤Ö¤êÇòÀ±¤âµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂÐ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤Ï»î¹çÁ°¤Þ¤ÇÄÌ»»ÂÇÎ¨¡¦750¡¢2ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂçÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡9·î¤ÏÂÇÎ¨¡¦344¡¢3ËÜÎÝÂÇ¤È¹¥Ä´¤À¤¬¡¢¾ìÌÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤Ä¤Ê¤É¹©É×¤ò¶Å¤é¤¹¡£¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ù¡¼¥ÄÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖæÆÊ¿¤Ï¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ½¤Àµ¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾å¡¢Ã±ÂÇ¤òÂÇ¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤âËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤éÀ¨¤¤¡×¤È¾õÂÖ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤È¤·¤Æ¼¡²óÅÐÈÄ¤ÏÃæ9Æü°Ê¾å¤ò¶õ¤±¤Æ15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤«¤é¤ÎËÜµòÃÏ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º3Ï¢ÀïÃæ¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Á°²ó5Æü¤Ï¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬ÇØÃæ¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¡¢µÞ¤¤çÂåÌòÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¡ÖÁ°²ó¤ÏÍ½Äê¤òÁ°ÅÝ¤·¤·¤ÆÅê¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¾¯¤·Í¾Ê¬¤ËµÙÍÜ¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡×¤È»Ø´ø´±¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥Õ·³Àï¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÁ°¾¥Àï¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤ËËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ÇÂçÃ«¤Ë2ËÜº¹¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ÏÃíÌÜÉ¬»ê¤À¡£¼«¤é¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÉõ¤¸¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ïº¹¤òµÍ¤á¤é¤ì¤ë¤«¡£ÃÏ¶èÍ¥¾¡Áè¤¤¤â¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤â¡¢°ìµ¤¤Ë²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÌø¸¶¡¡Ä¾Ç·¡Ë