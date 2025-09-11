捨て色なしの限定キット！【ルナソル】新作アイシャドウ×濡れ羽マスカラで“大人の輝き目元”へ
粉飛びしない上質な質感と“捨て色なし”のパレットで人気の【ルナソル】から、注目の「アイカラーレーションN15」と「フェザリーディファイニングマスカラ」の限定キットが登場。まばたきするたび光がこぼれる４色アイシャドウと、濡れ羽のようなしなやかなまつ毛を叶えるマスカラの組み合わせは、まさに最強です。大人の透明感を高める目元が手に入ると早くも注目を集めています。
🌼2025秋は“軽やか＆深み”がキー！【ルナソル】新作コスメで作る「大人の洗練アイメイク」
光を宿す“捨て色なし”４色アイシャドウパレット
限定キットの主役となるのが、ベージュをベースに光の立体感を加えた、使いやすさと華やかさを兼ね備えた４色アイシャドウパレット「アイカラーレーション」（N15 フローレスクラリティ）です。
▲ルナソル「アイカラーレーションN15 キット」 限定１種 ￥8,250（税込） ※限定発売
▲N15 フローレスクラリティのカラースウォッチ
aは大小のパールを絶妙なバランスで配合したクリアラメ。濡れたようなツヤを放ち、瞬きするたび繊細に輝きます。b〜dは肌なじみのよいニュートラルトーンで構成されており、単色でも重ねてもにごらず、立体的なグラデーションが完成。オフィスでは控えめに、夜はラメを効かせて華やかにと、シーンを選ばない万能さも魅力です。粉質はなめらかで密着度が高く、メイク初心者でも上級者のような洗練された目元印象を叶えます。
濡れ羽まつ毛を作るミニサイズマスカラ
セットに含まれるミニサイズのマスカラ「フェザリーディファイニングマスカラ」は黒の深みと濡れたようなツヤ感で、大人の色気をまとった目元を演出してくれます。
▲ルナソル「フェザリーディファイニングマスカラ」 01 ブラックスピネル
繊細なブラシがまつ毛１本１本をコーティングし、自然なボリュームとロング効果をプラス。下まつ毛や目尻の短い毛もキャッチできるので、マスカラ初心者でもきれいに仕上がります。濃密なのにダマになりにくく、持ち運びやメイク直しにも便利なサイズ感。まるで自まつ毛がそのまま伸びたようなナチュラルな存在感を与えてくれます。
限定キットで最旬の“大人の透明感アイメイク”を
この限定キットが優秀なのは、４色アイシャドウとマスカラの組み合わせで最旬の“大人の透明感アイメイク”が完成する点。ナチュラルにも華やかにも仕上げられるパレットに、濡れ羽まつ毛で陰影を加えることで、上品さと色気を両立した目元が完成します。デイリーはもちろん、特別な日のメイクアップにも活躍する“捨て色なしの限定キット”を、ぜひ早めにチェックしてみてくださいね。＜text＆photo：Chami＞