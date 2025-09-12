IFHA（国際競馬統括機関連盟）は11日、今年のロンジンワールドベストレースホースランキング第7回中間発表を行った。

1月1日から9月7日までの主要レースが対象で英インターナショナルS覇者オンブズマン（牡4＝英国）がレーティング128ポンドで単独首位に浮上した。先月の発表ではセントジェームズパレスS覇者フィールドオブゴールド（牡3＝英国）、サウジC覇者フォーエバーヤング（牡4＝矢作）と並んで127ポンドで首位タイだった。

この中間、出走した他のメンバーはケンタッキーダービー＆ベルモントS2冠馬ソヴリンティ（牡3＝米国）が制したトラヴァーズSに127ポンドのレーティングがつき、3頭が2位タイとなった。

パシフィッククラシック覇者フィアースネス（牡4＝米国）は125ポンドで8位タイ、フォワ賞を制したビザンチンドリーム（牡4＝坂口）は121ポンドで16位タイにランクインした。

23年はイクイノックス（牡6）が日本調教馬の歴代最高値となる135ポンド（対象レース＝ジャパンカップ1着）で年間1位に輝いた。

▽レーティング 競走馬の能力を示す客観的な指標で、着差や負担重量などを基に、国際的に統一された基準により、数値化したもの。