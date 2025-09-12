ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¡¡¸×ÅÞ¤Ø¸æÎéVÃÆ¡ª¡Ö¿Ä¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡×¡¡¾¡ÍøÂÇÅÀ19ÅÙ¤ÏµåÃÄÆüËÜÁª¼êºÇÂ¿
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À2¡½0DeNA¡Ê2025Ç¯9·î11Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡º£Ç¯¤Îºå¿À¡¦¿¹²¼¤Ë¡È¾Ã²½»î¹ç¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£7Æü¤Ë2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ¤â¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ë¤Ï4Ëü2611¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤¬½¸·ë¡£ÂçÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¸×ÅÞ¤Ë¡¢¸æÎé¤Î°ì·â¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë³ÑÅÙ¤â¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤¿¡¢¿Ä¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂª¤¨¤é¤ì¤¿ÂÇµå¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡0¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó1»àÆóÎÝ¤Î2ÂÇÀÊÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£1¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÄã¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤¿ÂçÈôµå¤Ïº¸ÍãÀÊ¤ËÃåÃÆ¡£¼«¸ÊºÇÂ¿¤ò¤µ¤é¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë21¹æ¤ÎÀèÀ©2¥é¥ó¤À¡£ÃæÂç¤Î1³ØÇ¯²¼¤Ç¡¢¸ø»ä¤ÇÃç¤ÎÎÉ¤¤ÀÐÅÄÍµ¤«¤éÉÁ¤¤¤¿ÊüÊªÀþ¤Ë¤ÏÀèÇÚ¤Î°ÕÃÏ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤ä¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤¸¤ã¤Í¡£Áê¼ê¤Ë¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¤âÍ¿¤¨¤ë¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÂç³Ø¤Î¸åÇÚ¤«¤éÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼´Ø·¸¤Ê¤¯°ì²ó¤ä¤é¤ì¤¿Áê¼ê¤Ë¡¢¤â¤¦°ì²ó¤ä¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¡×
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½ªÈ×¤ËÆÍÆþ¡£¤³¤³¤ËÍè¤Æ¿ô»ú¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¶¯ÂÇ¼Ô¤Î¾Ú¤À¡£8·î29Æü»þÅÀ¤Ç¡¦255¤À¤Ã¤¿ÂÇÎ¨¤Ï¡¦270¤Þ¤Ç¾å¾º¡£¼«¿È¤ÎÏ¢Â³»î¹ç°ÂÂÇ¤Ï24Ç¯¤Î11»î¹ç¤òÄ¶¤¨¤Æ¼«¸ÊºÇÄ¹¤Î12»î¹ç¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤¿¡£¡Ö1ÂÇÀÊÌÜ¥À¥á¤Ç¤â½¤Àµ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ò¥Ã¥È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¡×¡£¤µ¤é¤Ë¾¡ÍøÂÇÅÀ¤âÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ò·ø»ý¡£¾¡ÍøÂÇÅÀ19ÅÙ¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó147ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤ÆÂÇÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿05Ç¯¤Îº£²¬À¿¤ËÊÂ¤ÖµåÃÄÆüËÜÁª¼êºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤À¤±¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¿ô»ú¡£·ÑÂ³Åª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¼Â¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Î23Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¤ÎÍâ9·î15Æü¤«¤é½Ð¾ì15»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦182¡Ê55ÂÇ¿ô10°ÂÂÇ¡Ë¡£ËÜÎÝÂÇ¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢µ¤¤¬È´¤±¤¬¤Á¤Ê¤È¤³¤í¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â°ì¤Ä°ì¤Ä¡ÊÂÇ·â¤Ç°Õ¼±¤¹¤ë¡Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ÌÔ¸×¤ÎÃæ¼´¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤ëÇØÈÖ¹æ1¡£À®Ä¹¤Ö¤ê¤Ï¿ô»ú¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡ÊÀÐºê¡¡¾ÍÊ¿¡Ë