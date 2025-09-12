ドトールの秋限定メニューで、焼き芋や紅芋スイーツを楽しもう♪

ドトールコーヒーショップでは、2025年9月25日（木）より秋の新メニューが登場します♡焼き芋の甘さを豆乳で楽しむ「焼き芋豆乳オレ」（Sサイズ590円税込～）、和梨と葡萄の爽やかな「和梨と葡萄のグリーンティー」（Sサイズ490円税込～）、そして沖縄県産紅芋を使った「シューモンブラン」（520円税込）など、秋の味覚を満喫できる期間限定メニューが揃います♪

秋の味覚ドリンクでほっこり♡

焼き芋豆乳オレ（ホット・アイス）

「焼き芋豆乳オレ」（Sサイズ590円税込～）は、鹿児島県産さつまいもの焼き芋ペーストと豆乳、ホイップに焼き芋ソースを加えた秋限定ドリンク。

芋けんぴや黒ごまのトッピングで食感も楽しめます。

和梨と葡萄のグリーンティー

また、「和梨と葡萄のグリーンティー」（Sサイズ490円税込～）は、和梨の優しい甘みと葡萄・オレンジスライスの爽やかさが特徴で、暑さが残る秋の午後にもぴったりです♡

秋限定スイーツと新サンドも登場

沖縄県産紅芋のシューモンブラン

「沖縄県産紅芋のシューモンブラン」（520円税込）は、紅芋クリームとホイップをシュー生地に巻き付けたスイーツ。クッキー生地の食感も楽しめます。

カマンベールinミラノサンドB エビ・アボカド・サーモン

チーズソースフライドオニオンドック

また、ミラノサンドB「カマンベールin エビ・アボカド・サーモン」（650円税込）や「チーズソースフライドオニオンドック」（390円税込）などの軽食も安定の美味しさ。

ホットサンド 大豆のミート ～チーズ＆トマト～

カルツォーネ ナスとチーズのボロネーゼ

「ホットサンド 大豆のミート ～チーズ＆トマト～」（590円税込）、再登場の「カルツォーネ ナスとチーズノボロネーゼ」（480円税込）なども、秋の食欲を満たすメニューです♪

数量限定！秋パッケージのコーヒー豆も

9月18日（木）より、定番の「マイルドブレンド」コーヒー豆（200g 1,090円税込）が秋パッケージで数量限定販売。

香り高く、甘みのある味わいは読書や食欲の秋のお供にぴったりです。在庫が無くなり次第終了なので、秋気分を楽しみたい方はお早めにチェックしてください♡

ドトールで秋を満喫しよう♪

ドトールコーヒーショップの秋限定メニューは、「焼き芋豆乳オレ」や「和梨と葡萄のグリーンティー」、紅芋の「シューモンブラン」など味も見た目も楽しめるラインナップ♡

さらに新サンドや数量限定秋パッケージの「マイルドブレンド」（200g 1,090円税込）で、食欲の秋や読書の秋にぴったりの時間を過ごせます♪