【今日の献立】2025年9月12日(金)「ツナトマ冷やしそば」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ツナトマ冷やしそば」 「大根餃子」 「ミルクリンゴシャーベット」 の全3品。
麺料理で不足しがちな野菜を、つけだれに入れて。餃子の皮を野菜にすることでビタミン補給に。
【主食】ツナトマ冷やしそば
夏にピッタリ! そばつゆにトマトをプラスして夏らしく。
調理時間：10分
カロリー：344Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
＜つけダレ＞
ツナ (缶)1缶(1缶70g入り)
プチトマト 8個
麺つゆ (ストレート)150ml
刻みのり 適量
【副菜】大根餃子
餃子の皮を大根に。大根の甘みが美味しいヘルシー餃子。
調理時間：20分
カロリー：212Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
大根葉 (または小松菜・1株)20g
塩 小さじ1/4
豚ひき肉 120g
＜調味料＞
酒 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
顆粒中華スープの素 小さじ1/2
コショウ 適量 小麦粉 大さじ1/2~1
＜酢しょうゆ＞
酢 適量 しょうゆ 適量
大根は切りやすいように量を少し多めに書いています。
2. 輪切りの大根の内側に小麦粉を振り、18等分した(1)をのせて半分に折りたたむ。
3. フライパンに分量外のサラダ油を中火で熱し、(2)を9個並べ入れ、焼き色がついたら裏返す。さらに4分ほど焼き、肉に火を通す。残りも同様に焼く。
一気に焼くと、溢れた肉汁で大根が剥がれやすくなります。
4. 器に盛り、お好みで＜酢しょうゆ＞等でいただく。
【デザート】ミルクリンゴシャーベット
牛乳とヨーグルトにリンゴジャムを混ぜて。手軽に出来るシャーベット。
調理時間：5分+冷やす時間
カロリー：114Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
プレーンヨーグルト 100g
リンゴジャム 30g
砂糖 大さじ2
2. 冷凍庫でかたまるまで約2時間冷やし、器に盛る。
麺料理で不足しがちな野菜を、つけだれに入れて。餃子の皮を野菜にすることでビタミン補給に。
【主食】ツナトマ冷やしそば
夏にピッタリ! そばつゆにトマトをプラスして夏らしく。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：344Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
材料（2人分）そば (ゆで)2玉
＜つけダレ＞
ツナ (缶)1缶(1缶70g入り)
プチトマト 8個
麺つゆ (ストレート)150ml
刻みのり 適量
【下準備】＜つけダレ＞のプチトマトはヘタを取って縦半分に切り、その他の材料と混ぜ合わせる(ツナは汁ごと加える)。
©Eレシピ
【作り方】1. そばは袋の表記時間通りゆでる。流水で揉み洗いし、水気をきる。器に盛り刻みのりを散らし、＜つけダレ＞を添える。
©Eレシピ
【副菜】大根餃子
餃子の皮を大根に。大根の甘みが美味しいヘルシー餃子。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：212Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
材料（2人分）大根 (太いところ)1/3~1/4本 塩 小さじ1/2
大根葉 (または小松菜・1株)20g
塩 小さじ1/4
豚ひき肉 120g
＜調味料＞
酒 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
顆粒中華スープの素 小さじ1/2
コショウ 適量 小麦粉 大さじ1/2~1
＜酢しょうゆ＞
酢 適量 しょうゆ 適量
【下準備】大根は皮をむき、スライサーで薄く輪切りを18枚作る。塩を振って5分程置き、しんなりしたら塩を洗い流し、水分を拭き取る。大根葉は細かく刻んで塩を振り、揉んで水気をしっかりと絞る。
©Eレシピ
大根は切りやすいように量を少し多めに書いています。
【作り方】1. ボウルに豚ひき肉と＜調味料＞の材料を入れ、粘り気が出るまで手早く混ぜる。さらに大根葉を加え、混ぜる。
©Eレシピ
2. 輪切りの大根の内側に小麦粉を振り、18等分した(1)をのせて半分に折りたたむ。
©Eレシピ
3. フライパンに分量外のサラダ油を中火で熱し、(2)を9個並べ入れ、焼き色がついたら裏返す。さらに4分ほど焼き、肉に火を通す。残りも同様に焼く。
©Eレシピ
一気に焼くと、溢れた肉汁で大根が剥がれやすくなります。
4. 器に盛り、お好みで＜酢しょうゆ＞等でいただく。
©Eレシピ
【デザート】ミルクリンゴシャーベット
牛乳とヨーグルトにリンゴジャムを混ぜて。手軽に出来るシャーベット。
©Eレシピ
調理時間：5分+冷やす時間
カロリー：114Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
材料（2人分）牛乳 50ml
プレーンヨーグルト 100g
リンゴジャム 30g
砂糖 大さじ2
【作り方】1. ボウルに全ての材料を混ぜ、製氷機等の器に入れる。
©Eレシピ
2. 冷凍庫でかたまるまで約2時間冷やし、器に盛る。
©Eレシピ