プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ツナトマ冷やしそば」 「大根餃子」 「ミルクリンゴシャーベット」 の全3品。
麺料理で不足しがちな野菜を、つけだれに入れて。餃子の皮を野菜にすることでビタミン補給に。

【主食】ツナトマ冷やしそば
夏にピッタリ!　そばつゆにトマトをプラスして夏らしく。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：344Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師　岡本 由香梨

材料（2人分）

そば  (ゆで)2玉
＜つけダレ＞
  ツナ  (缶)1缶(1缶70g入り)
  プチトマト  8個
  麺つゆ  (ストレート)150ml
刻みのり  適量

【下準備】

＜つけダレ＞のプチトマトはヘタを取って縦半分に切り、その他の材料と混ぜ合わせる(ツナは汁ごと加える)。

©Eレシピ



【作り方】

1. そばは袋の表記時間通りゆでる。流水で揉み洗いし、水気をきる。器に盛り刻みのりを散らし、＜つけダレ＞を添える。

©Eレシピ



【副菜】大根餃子
餃子の皮を大根に。大根の甘みが美味しいヘルシー餃子。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：212Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師　岡本 由香梨

材料（2人分）

大根  (太いところ)1/3~1/4本   塩  小さじ1/2
大根葉  (または小松菜・1株)20g
  塩  小さじ1/4
豚ひき肉  120g
＜調味料＞
  酒  小さじ1
  しょうゆ  小さじ1
  顆粒中華スープの素  小さじ1/2
  コショウ  適量 小麦粉  大さじ1/2~1
＜酢しょうゆ＞
  酢  適量   しょうゆ  適量

【下準備】

大根は皮をむき、スライサーで薄く輪切りを18枚作る。塩を振って5分程置き、しんなりしたら塩を洗い流し、水分を拭き取る。大根葉は細かく刻んで塩を振り、揉んで水気をしっかりと絞る。

©Eレシピ


大根は切りやすいように量を少し多めに書いています。

【作り方】

1. ボウルに豚ひき肉と＜調味料＞の材料を入れ、粘り気が出るまで手早く混ぜる。さらに大根葉を加え、混ぜる。

©Eレシピ


2. 輪切りの大根の内側に小麦粉を振り、18等分した(1)をのせて半分に折りたたむ。

©Eレシピ


3. フライパンに分量外のサラダ油を中火で熱し、(2)を9個並べ入れ、焼き色がついたら裏返す。さらに4分ほど焼き、肉に火を通す。残りも同様に焼く。

©Eレシピ


一気に焼くと、溢れた肉汁で大根が剥がれやすくなります。
4. 器に盛り、お好みで＜酢しょうゆ＞等でいただく。

©Eレシピ



【デザート】ミルクリンゴシャーベット
牛乳とヨーグルトにリンゴジャムを混ぜて。手軽に出来るシャーベット。

©Eレシピ


調理時間：5分+冷やす時間
カロリー：114Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師　岡本 由香梨

材料（2人分）

牛乳  50ml
プレーンヨーグルト  100g
リンゴジャム  30g
砂糖  大さじ2

【作り方】

1. ボウルに全ての材料を混ぜ、製氷機等の器に入れる。

©Eレシピ


2. 冷凍庫でかたまるまで約2時間冷やし、器に盛る。

©Eレシピ