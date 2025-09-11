焼きそばが格段においしくなる調味料はこれ！8月に最も読まれた「裏ワザ」の記事は？【月間ランキングTOP5】

いつもの焼きそばがちょい足しでおいしく！「裏ワザ」の人気記事は？

クックパッドニュースでは、いつもの料理をちょっぴりラクにする「裏ワザ」にまつわるさまざまな記事を配信しています。多くの記事の中で、2025年8月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！焼きそばをおいしくしてくれるちょい足し調味料や、夏の旬野菜をおいしく食べる方法が注目されていました。

サラダや和え物などで使うことの多いカニカマ。冷凍しておけば長持ちするうえに、ほぐしやすくなるというメリットも。使いたい分だけ取り出せるので、まとめ買いしておいても安心です。



第4位：普段の味がランクアップ！焼きそばの隠し味

いつもの焼きそばに、家にある調味料をちょい足しするだけで、味わいに深みが生まれます。みりんを加えてほんのり甘く仕上げたり、スパイシーさや旨みをプラスしたり。シンプルなメニューが少しの工夫で変わるのがうれしいですね。



第3位：薄皮クリームパンの驚きアレンジ方法

市販の薄皮クリームパンを冷凍すれば、アイスのような食感に。表面を焼けば、外はカリッと中はとろっとしたアレンジパンに変身します。ちょっとしたひと手間で味も食感も変えられるのが魅力です。



第2位：プリプリに仕上がる、とうもろこしのゆで方

とうもろこしをプリプリにゆでるには、タイミングが重要。お湯が沸いてからとうもろこしを入れ、決まった時間で引き上げて冷やすことで、しわのないつややかな仕上がりに。作った人からのつくれぽでも「甘みが増した」と高評価が集まっています。



第1位：うぶ毛取りが簡単！板ずり不要「オクラ」の洗い方

2025年8月にもっとも読まれた裏ワザは、オクラの産毛を板ずりせずに落とす方法でした。塩も道具も不要で、オクラが入っていたネットを使ってこするだけ。手軽なのにしっかりうぶ毛が取れる便利な方法です。







クックパッドニュースでは他にも多くの便利な裏ワザ記事など、楽しくて役に立つ記事をお届けしています。