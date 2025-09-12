東京23区などでは11日、局地的に猛烈な雨が降り、川が氾濫するなどして、多くの住宅や店舗で床上浸水する被害が出ています。今回の大雨によるとみられる被害を、整理してお伝えします。

◇



11日、短時間に猛烈な雨が降った関東ですが、東京・品川区や大田区では一時、緊急安全確保が出されました。

さらに警視庁などによると、立川市の団地で火事があり、90代の女性が煙を吸って病院に搬送されました。近くの住民からは「雷が落ちて火が出ている」と通報があったということです。

また、大田区では複数のコンテナが崩れ、作業員の男性2人が下敷きに。1人は自力で脱出しましたが、もう1人は死亡が確認されたということです。事故当時、現場では雨・風ともに強い状態だったということです。

また、東京湾のアクアライン付近を運航していた船の作業員が行方不明になっています。

そして、交通への影響です。帰宅時間帯には山手線が止まるなど大きな混乱が起きました。東急電鉄目黒線は運転を見合わせていましたが、再開したということです。

空の便でも影響が続いています。羽田空港では雷雲の接近で、地上での作業を午後9時過ぎから中止していて、再開の見込みはたっていないということです。全日空、日本航空ともに欠航も相次ぎ、あわせて約1万8800人に影響が出ています。

関東は12日にかけて激しい雷雨のおそれがあり、土砂災害などに警戒が必要です。

（9月11日放送『news zero』より）