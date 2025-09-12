巨人・杉内俊哉投手チーフコーチ（４４）は１１日、巨人の中継ぎ陣について言及した。

この日の広島戦（東京ドーム）は大勢投手（２６）がベンチメンバーから外れた。チーム最多の５７試合に登板し前日まで連投していた大勢は体の張りを訴えたのだという。杉内コーチは大勢のベンチ外について「ここは一旦我慢してってところですね」と語り、３連投の可能性を問われると「最後の最後で３連投は仕方ないと思うんですけど…。それまでは極力我慢したいなと思ってます」と応えた。

先発・山崎が６回６安打２失点でマウンドを降りた後は、中川―田中瑛―船迫―石川と継投した。特に３番手の田中瑛は３連投。３４ホールド目をマークした。「今日はワンポイントと思ってツーアウト目から行かせている。（イニング）頭から（登板させること）は全く考えていなかった。（田中）瑛斗には今日頑張ってもらいました」と背番号４５を起用した経緯を明かした。

シーズン残り１４試合と２位を死守するために総力戦で戦っていかなければならない日々が続く。「中継ぎの負担はすごい大きいんですけど。もう最後の力を振り絞って頑張ってもらいます」と杉内コーチ。チームを勝利に導くためにはリリーフ陣の力が欠かせない。