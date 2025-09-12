ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡¡À¥¸ÅÍøÉ§¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤¿¾¯Ç¯»þÂå¡¡¡Ö¥¤¥«¥ó¥¬¡¼¡¢¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à10¡Ý4¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯9·î11Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò²¼¤·¡¢2Ï¢¾¡¡£¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÇÔ¤ì¤Æ¤¿¤¿¤á¡¢¥²¡¼¥àº¹¤Ï2¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Ï¡¢À¥¸ÅÍøÉ§¤¬¥é¥¹¥È100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¸«¤»¥¤¥«¥ó¥¬¡¼¡Ê¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¡Ë¤òÈ´¤µî¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿1983Ç¯Ê¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡Ö°ì»þ´ü¤Ï4¥²¡¼¥àº¹¤Ç¡£À¥¸Å¡ÊÍøÉ§¡Ë¤µ¤ó¤Ïµë¿å¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò½¦¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤éº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡£¤Ç¡¢¿å¤ò°û¤ó¤Ç¤Þ¤¿ÀÜ¶á¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
¡¡¡ÖÁ°¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥¤¥«¥ó¥¬¡¼Áª¼ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¥¤¥«¥ó¥¬¡¼¡¢¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¡£µë¿å¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¤¥«¥ó¥¬¡¼¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£ÊÂ¤ó¤Ç¤«¤é¤¬¡Ê¾¡Éé¡Ë¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿Ê¿ÏÂÂæ¶¥µ»¾ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤¤¤ä¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤â¤¦¤½¤ÎÅÏ¤êÏ²¼¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÎã¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¸ý¤«¤é¤ÏÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤ÆÀ¥¸Å»á¤ÎÌ¾Á°¤¬¤è¤¯½Ð¤ë¡£¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤ÎÌ´¤Ï¥Þ¥é¥½¥óÁª¼ê¡£À¥¸Å¤µ¤ó¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯7·î¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ3°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿ºÝ¤â¡Ö4¥á¡¼¥È¥ë¤°¤é¤¤¸å¤í¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤¿¤È¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£