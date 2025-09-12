NY株式11日（NY時間11:05）（日本時間00:05）
ダウ平均　　　46039.83（+548.91　+1.21%）
ナスダック　　　22012.90（+126.84　+0.58%）
CME日経平均先物　44620（大証終比：+450　+1.01%）

欧州株式11日GMT15:05
英FT100　 9285.82（+60.43　+0.66%）
独DAX　 23661.81（+28.86　+0.12%）
仏CAC40　 7807.48（+46.16　+0.59%）

米国債利回り
2年債　 　3.515（-0.029）
10年債　 　4.017（-0.029）
30年債　 　4.664（-0.032）
期待インフレ率　 　2.355（+0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.661（+0.009）
英　国　　4.616（-0.017）
カナダ　　3.166（-0.009）
豪　州　　4.233（-0.038）
日　本　　1.574（+0.010）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.50（-1.17　-1.84%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3667.20（-14.80　-0.40%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝114549.81（+931.04　+0.82%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1686万8605（+137105　+0.82%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ