ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は５４８ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式11日（NY時間11:05）（日本時間00:05）
ダウ平均 46039.83（+548.91 +1.21%）
ナスダック 22012.90（+126.84 +0.58%）
CME日経平均先物 44620（大証終比：+450 +1.01%）
欧州株式11日GMT15:05
英FT100 9285.82（+60.43 +0.66%）
独DAX 23661.81（+28.86 +0.12%）
仏CAC40 7807.48（+46.16 +0.59%）
米国債利回り
2年債 3.515（-0.029）
10年債 4.017（-0.029）
30年債 4.664（-0.032）
期待インフレ率 2.355（+0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.661（+0.009）
英 国 4.616（-0.017）
カナダ 3.166（-0.009）
豪 州 4.233（-0.038）
日 本 1.574（+0.010）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.50（-1.17 -1.84%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3667.20（-14.80 -0.40%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝114549.81（+931.04 +0.82%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1686万8605（+137105 +0.82%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
