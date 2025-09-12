東京23区などでは11日、局地的に猛烈な雨が降り、川が氾濫するなどして、多くの住宅や店舗で床上浸水する被害が出ています。東京・目黒区の自由が丘から中継です。

空は厚い雲に覆われていて、雷が鳴っています。ちょうど今、ポツポツと雨が降ってきました。

こちらには立ち入り禁止の文字があります。

地下にはゴルフスタジオがありますが、濁った水で覆われています。店内は冠水してしまっています。水面にはポールのようなものが浮いていて、水が階段の一番上の高さまで来てしまっているような状態です。お店の方は無事だったということですが、財布や荷物は全て水の中で、ポンプ車が来るまでなすすべがないとのことです。

──周辺にも被害が出ているのでしょうか。

住民の方によりますと、午後3時ごろには、このあたり周辺の道路は冠水していて、物が流されるなど、川のような状態になっていたそうです。

また、向かいの飲食店の前には、ゴミ袋があり、中には水に浸かってしまった食べ物などが入っているそうです。話を聞いている時にも、お店で提供することができなくなったピザの生地を廃棄する様子もありました。

今週末は3連休のため、お店も賑わうことを期待していたそうですが、営業再開はしばらく難しそうとのことです。

先ほど横浜市中区では記録的短時間大雨情報が発表されました。今後も厳重に注意が必要です。

（9月11日午後11時20分ごろ放送『news zero』より）