イスラエル「ハマス追放なければ再び攻撃」ネタニヤフ首相が言及

イスラエルのネタニヤフ首相は10日、カタールなどがイスラム組織ハマスをかくまっているとして、追放しなければ再攻撃する可能性に言及しました。

イスラエル・ネタニヤフ首相：

テロリストをかくまっているカタールと全ての国はハマスを追放するか、処罰せよ。実行されなければ我々がやる。

イスラエルは9日、ハマスの政治部門が拠点を置いているカタールの首都ドーハを空爆しましたが、ネタニヤフ首相は10日、カタールが自国からハマスを追放しなければ再び攻撃する可能性に言及しました。

ただ、後ろ盾となっているアメリカのトランプ大統領は攻撃後に「満足していない。非常に不満だ」と述べていて、イスラエルが再び攻撃できるかは不透明です。

一方、カタールのムハンマド首相はアメリカのCNNテレビに対し、イスラエルの行動は「国家テロ」で「野蛮としか言い表せない」と批判しました。

その上でムハンマド氏は、イスラエルとハマスの停戦交渉を仲介していることについて「すべてを再検討している」と話しました。

仮にカタールが仲介役をやめた場合、停戦交渉はさらに難航することになります。