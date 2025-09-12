【Amazonセール：LG 有機ELテレビ セール】 セール期間：9月12日0時～9月25日23時59分まで

AmazonにてLGの有機ELテレビが特別価格で販売されている。期間は9月25日23時59分まで。

本セールではLGの55V型有機ELテレビ「OLED55B3PJA」と48V型有機ELテレビ「OLED48C3PJA」の2商品が特別価格で販売さる。

両商品は2023年モデルで、最新パネルと最新AI Processorを搭載。多彩なネット動画アプリに対応している。

「OLED55B3PJA」はバーチャル5.1.2ch の立体サウンド、HDMI2.1で指定されたeARC、VRR（可変リフレッシュレート）、ALLM（自動低遅延モード）をサポート。

「OLED48C3PJA」はバーチャル9.1.2ch で臨場感あふれるサウンドを楽しめ、別売りの専用壁掛け金具を使用することで壁掛けも可能となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【55V型有機ELテレビ「OLED55B3PJA」】【48V型有機ELテレビ「OLED48C3PJA」】