「大蛇に嫁いだ娘」7巻が本日発売！ 大蛇の息子・時太郎が抱く不安は……心をかき乱される最新刊
画像はKADOKAWAの作品ページ（https://www.kadokawa.co.jp/product/322506001065/）より【「大蛇に嫁いだ娘」7巻】 9月12日 発売 価格：825円
KADOKAWAは、マンガ「大蛇に嫁いだ娘」の7巻を9月12日に発売する。価格は825円。
本作はフシアシクモ氏が手掛ける作品。大蛇のもとに嫁いだ女性・ミヨの夫婦生活を描いている。
7巻では僧侶・安憬が陽の沈まない国に囚われ、不死の狼に戦いを挑み続ける一方、大蛇の息子・時太郎は初めて出来た友達の鷹彦が旅に出てしまうことに不安を抱く。
なおCOMIC ZINでは、購入特典としてイラストカードが配布される。
【「大蛇に嫁いだ娘」7巻あらすじ】
大蛇に嫁いだ娘（7）
内なる炎に心かき乱される第7巻。
【9月12日】発売!!
胸の奥に燻る想いが、それぞれを突き動かしていく。 心かき乱される第7巻
僧侶・安憬は陽の沈まない国に囚われ
不死の狼に戦いを挑み続けていた。
安憬を駆り立て続けるものは何なのか――。
大蛇の息子・時太郎は
初めて出来た友達の鷹彦がまた旅に出てしまうことに
不安を抱いていた。
胸の奥に燻る想いが、それぞれを突き動かしていく。
内なる炎に心をかき乱される第7巻。