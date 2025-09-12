画像はKADOKAWAの作品ページ（https://www.kadokawa.co.jp/product/322506001065/）より

【「大蛇に嫁いだ娘」7巻】 9月12日 発売 価格：825円

KADOKAWAは、マンガ「大蛇に嫁いだ娘」の7巻を9月12日に発売する。価格は825円。

本作はフシアシクモ氏が手掛ける作品。大蛇のもとに嫁いだ女性・ミヨの夫婦生活を描いている。

7巻では僧侶・安憬が陽の沈まない国に囚われ、不死の狼に戦いを挑み続ける一方、大蛇の息子・時太郎は初めて出来た友達の鷹彦が旅に出てしまうことに不安を抱く。

なおCOMIC ZINでは、購入特典としてイラストカードが配布される。

【「大蛇に嫁いだ娘」7巻あらすじ】

