画像はKADOKAWAの作品ページ（https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000050/）より

【「戦慄怪奇ファイル コワすぎ!【人喰い河童伝説】」】 9月12日 発売 価格：924円

KADOKAWAは、マンガ「戦慄怪奇ファイル コワすぎ!【人喰い河童伝説】」を9月12日に発売する。価格は924円。

本作は、「近畿地方のある場所について」や「貞子vs伽椰子」の白石晃士監督が手掛けたフェイクドキュメンタリー作品のコミカライズ。第一弾「口裂け女捕獲作戦」編に続く第二弾となる。

今回は口裂け女の撮影に成功した工藤率いる「コワすぎ!」取材班のもとに、河童の映ったビデオテープが届くというストーリーになっている。

【「戦慄怪奇ファイル コワすぎ!【人喰い河童伝説】」あらすじ】

沼の王者を捕獲せよ。

口裂け女を追い、撮影に成功した工藤率いる「コワすぎ!」取材班の元に、再び１本のビデオテープが届く。

そこに映っていたのは日本古来から伝わる妖怪、河童……!?

コミカライズだからこその展開にも注目！ 取材班は河童を捕らえることができるのか!?

2012年に公開が始まった、POV形式のホラー映像シリーズ『コワすぎ!』。瞬く間にインターネット上で熱狂的な支持を獲得し、日本中が恐怖に包まれた――。

『ノロイ』『オカルト』『貞子vs伽椰子』などで知られるホラー界の鬼才・白石晃士監督のフェイクドキュメンタリーを『恋の門』『青 オールー』『アラタの獣』の異才・羽生生純が漫画化し、衝撃を与えたコミカライズシリーズ！第１弾【口裂け女捕獲作戦】編に続く、第２弾【人喰い河童伝説】編が爆誕！



