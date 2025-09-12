「戦慄怪奇ファイル コワすぎ!【人喰い河童伝説】」本日発売！ 工藤たちが河童の捕獲へ「コワすぎ!」シリーズのコミカライズ第二弾
画像はKADOKAWAの作品ページ（https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000050/）より【「戦慄怪奇ファイル コワすぎ!【人喰い河童伝説】」】 9月12日 発売 価格：924円
KADOKAWAは、マンガ「戦慄怪奇ファイル コワすぎ!【人喰い河童伝説】」を9月12日に発売する。価格は924円。
本作は、「近畿地方のある場所について」や「貞子vs伽椰子」の白石晃士監督が手掛けたフェイクドキュメンタリー作品のコミカライズ。第一弾「口裂け女捕獲作戦」編に続く第二弾となる。
今回は口裂け女の撮影に成功した工藤率いる「コワすぎ!」取材班のもとに、河童の映ったビデオテープが届くというストーリーになっている。
【「戦慄怪奇ファイル コワすぎ!【人喰い河童伝説】」あらすじ】
『戦慄怪奇ファイル コワすぎ!【人喰い河童伝説】』 (原案:白石晃士・ニューセレクト 漫画:羽生生純)- 羽生生 純『コワすぎ！【人喰い河童伝説】』連載中 (@hanyunew) September 10, 2025
9月12日発売あと2日！
今回の河童は普通の河童と河童の角度(河童角)がちょっと変わってるので河童角に慣れた方もよろしくお願いします！https://t.co/biKxMlGSHM pic.twitter.com/rx9giI6C9g
沼の王者を捕獲せよ。
口裂け女を追い、撮影に成功した工藤率いる「コワすぎ!」取材班の元に、再び１本のビデオテープが届く。
そこに映っていたのは日本古来から伝わる妖怪、河童……!?
コミカライズだからこその展開にも注目！ 取材班は河童を捕らえることができるのか!?
2012年に公開が始まった、POV形式のホラー映像シリーズ『コワすぎ!』。瞬く間にインターネット上で熱狂的な支持を獲得し、日本中が恐怖に包まれた――。
『ノロイ』『オカルト』『貞子vs伽椰子』などで知られるホラー界の鬼才・白石晃士監督のフェイクドキュメンタリーを『恋の門』『青 オールー』『アラタの獣』の異才・羽生生純が漫画化し、衝撃を与えたコミカライズシリーズ！第１弾【口裂け女捕獲作戦】編に続く、第２弾【人喰い河童伝説】編が爆誕！