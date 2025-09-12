ハッピーエンドの向こう側……「ふたたびヒロイン」の電子単行本が本日発売！
【「ふたたびヒロイン」電子単行本1巻】 9月12日発売 価格：792円
「ふたたびヒロイン」
forcsは9月12日、出版レーベル「.FiZZ」より、マンガ「ふたたびヒロイン」の電子単行本1巻を発売した。価格は792円。
本作は小松原千鳥氏による作品で、幼馴染と結婚したが離婚した葵の第2の人生を描く。初めての独りで心許ないところを、会社の大学生バイトが世話を焼いてくれ始める一方、元旦那にも秘めていた気持ちがあったようで……。
「結婚って、した方がいいですよね？」
葵は幼馴染の陽人との初恋を実らせ、誰もが羨む少女漫画のような結婚をした、はずだった。結婚して数年経った今、昔のときめきは消え、会話も弾まず何も感じない。
これが『普通』だと、目を逸らしてきたが、遂に限界を迎え離婚することに。
一方、元旦那となった陽人も秘めていた気持ちがあったようで―？
