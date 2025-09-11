その後、ドル円は下値模索が続いており、１４７円割れを試す動きが見られている。本日の為替相場は、この日の米経済指標を受けてドル安が強まり、ドル円も１４８円付近から一気に下落した。本日の下げで１４７．５５円付近に来ている２１日線を下抜ける動きが見られ、下値警戒感が高まりそうな気配も出ている.。しかし、全体的には１００日線と２００日線の間のレンジ相場から抜け出しそうな気配まではない。



注目されていた８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は、総合指数で前月比０．４％上昇と予想を上回った。前日の生産者物価指数（ＰＰＩ）とは違い、ＦＲＢの利下げ期待を後退させる内容ではあるものの、逆に市場は利下げ期待を強めている。



同時に発表になった米新規失業保険申請件数が予想以上に大幅に増加し、先週からの雇用への不安を正当化する内容となった。市場はむしろ、そちらに敏感に反応しているようで、短期金融市場では年内３回の利下げを完全に織り込む動きが見られている。



USD/JPY 147.06 EUR/JPY 172.55

GBP/JPY 199.44 AUD/JPY 97.75



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

