新潟を拠点に全国でライブ活動をする女性3人組ダンス＆ボーカルユニット、ケミカル⇄リアクションが14日、恒例の単独ライブを新潟LOTS（新潟市）で行う。

今回は前日13日と翌日15日に別会場の「GOLDEN PIGS」で、全国各地から集まるバンドやアイドルグループとの合同ライブを行う。当日14日の前半も合同ライブ、後半が単独ライブ本番になる。

3日間連続で計40曲以上を披露する予定。ダンサー曽我沙也加（33）は「体力的には心配」と苦笑いしながらも「3日連続はよくやっているので」。同じくダンサー長谷川莉沙（30）は「8、9月は詰め詰めでライブをやってきたから大丈夫」と明るく話す。ボーカル成沢舞香（30）は「ライブをやりながら合わせてきた感じ」とさらりと言う。

14年2月に結成。15年に曽我が加入して現体制になった。10年以上、全国を移動しながら年間200ステージ以上こなし、ハードスケジュールも不安はない。

7月に長谷川が30歳になり全員が30代に。今回のライブのテーマは「革命」。成沢は「30代女性の革命を見せたい」と笑う。長谷川は「今年1番いい自分たちをお届けする」、曽我も「今見せたいのがこれだぞ、というステージになっている」。経験を重ねて得た自信をステージで形にする。

◆成沢舞香（なるさわ・まいか）1994年（平6）10月20日生まれ、新潟県長岡市出身。趣味はダンスとネイル。

◆曽我沙也加（そが・さやか）1992年（平4）1月15日生まれ、新潟県阿賀野市出身。自称「アイドルヲタク」。

◆長谷川莉沙（はせがわ・りさ）1995年（平7）7月30日生まれ、新潟県阿賀野市出身。好きな食べ物は和菓子。