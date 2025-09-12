日経225先物：12日0時＝340円高、4万4510円
12日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比340円高の4万4510円と急伸。日経平均株価の現物終値4万4372.5円に対しては137.50円高。出来高は7939枚となっている。
TOPIX先物期近は3143.5ポイントと前日比16.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.26ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44510 +340 7939
日経225mini 44520 +340 136912
TOPIX先物 3143.5 +16.5 8169
JPX日経400先物 28250 +130 425
グロース指数先物 757 +2 402
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3143.5ポイントと前日比16.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.26ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44510 +340 7939
日経225mini 44520 +340 136912
TOPIX先物 3143.5 +16.5 8169
JPX日経400先物 28250 +130 425
グロース指数先物 757 +2 402
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース