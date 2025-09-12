　12日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比340円高の4万4510円と急伸。日経平均株価の現物終値4万4372.5円に対しては137.50円高。出来高は7939枚となっている。

　TOPIX先物期近は3143.5ポイントと前日比16.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.26ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44510　　　　　+340　　　　7939
日経225mini 　　　　　　 44520　　　　　+340　　　136912
TOPIX先物 　　　　　　　3143.5　　　　 +16.5　　　　8169
JPX日経400先物　　　　　 28250　　　　　+130　　　　 425
グロース指数先物　　　　　 757　　　　　　+2　　　　 402
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース