『ボイプラ2』中間順位を一部発表 ”デビュー圏内”だった練習生が”脱落圏”に
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）の第9話が、11日に放送され、第4回グローバル投票の中間順位が発表された。
【番組カット】ふとした瞬間も映画のよう！美しいイ・サンウォン
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流した。日本では、ABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送されている。
第9話では、セミファイナリスト24人による「デビューコンセプトバトル」のミッションを行い、4曲の新曲ステージが公開された。そして、現在実施中の「第4回グローバル投票」の中間順位が一部発表された。
ファイナルに進める人数は、24人中16人。番組中には、16位がキム・ジュンミン、17位がチョン・サンヒョンであることがわかった。「第2回生存者発表式」ではサンヒョンが6位、ジュンミンが11位だった。
【番組カット】ふとした瞬間も映画のよう！美しいイ・サンウォン
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流した。日本では、ABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送されている。
ファイナルに進める人数は、24人中16人。番組中には、16位がキム・ジュンミン、17位がチョン・サンヒョンであることがわかった。「第2回生存者発表式」ではサンヒョンが6位、ジュンミンが11位だった。