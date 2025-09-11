MEGUMIが魅せる「グリーンレーベルの結論。」2025秋最新作が登場

ユナイテッドアローズの人気ライン「グリーンレーベル リラクシング」から、プロモーション「グリーンレーベルの結論。」の最新作が公開されました。2025年秋は“退屈じゃないベーシック”をテーマに、女優のMEGUMIさんを再び起用。リアルクローズに寄り添うアイテムを、レイヤードスタイルで魅力的に提案します。新作アイテムの特徴や着回し力を詳しくチェックしてみましょう。

MEGUMIが纏う「退屈じゃないベーシック」

今回のシリーズでは、MEGUMIさんがナチュラルで洗練された秋の装いを披露。

軽やかに決まる「ミルフィーユフレアブラウス」（\9,900）は、切り替えデザインで全方位美シルエットを実現。

一枚でもレイヤードでも着映えする「ミルフィーユデイリーシャツ」（\9,900）も登場し、オンオフ問わず活躍する万能アイテムです。

フェミニンな足元に♡BIRKENSTOCKのメリージェーン「MANTOVA」新発売

素材感とシルエットにこだわった新作

「極みシアーフロッキーT」（\7,480）は、ベロアのようなタッチとシアー感を両立し、女性らしいスタイルを演出。

羽織りとしても使える「極みシアーフロッキーカーデ」（\9,900）は、メタル調ボタンがアクセント。

さらに、美脚シルエットで人気の「ニーハイフレアパンツ」（\11,000）は、チェック柄やデニム素材が新登場。

360°美しく見えるパターン設計で、毎日の着こなしに自信をプラスしてくれます♪

秋の結論は、グリーンレーベルにあり♡

“失敗しない服”をコンセプトに進化し続ける「グリーンレーベルの結論。」シリーズ。2025年秋は、MEGUMIさんの表現力と共に、日常を彩るリアルクローズとして登場しました。

シルエットや素材へのこだわり、豊富なカラーバリエーションで、毎日のスタイルに安心感とときめきを届けます。あなたも「結論シリーズ」で、自分らしく輝く秋のおしゃれを楽しんでみませんか？