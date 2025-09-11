◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人３―２広島（１１日・東京ドーム）

巨人の田中瑛斗投手が３連投ながら１／３回で７球を投げて１安打無失点。これで１４試合連続無失点。さらに現在チーム最多登板数の大勢に並ぶ５７登板に到達した。

２―２と同点の７回に先発・山崎のあとを２番手・中川が登板。先頭・中村奨を遊ゴロ。２番・大盛を遊直に打ち取るも、３番・小園に遊撃への内野安打を許した。２死一塁で阿部監督がマウンドへ。ここで３番手・田中瑛が登板。４番・ファビアンには左前安打を浴びて、５番・坂倉には四球。２死満塁として杉内俊哉投手チーフコーチがマウンドへ。６番・菊池を三ゴロに抑えてピンチを脱した。

田中瑛は「３連投初めてだったので、ワンポイントでも１イニングでもいくつもりでしたけど、って感じです。『いけ！』って言われたところで行くつもりでした」と語った。ピンチをつくりながらも「今日に関しては満塁でもいいやって思って投げた。ファビアン選手にヒット打たれた瞬間に、坂倉選手と勝負しながら菊池選手と勝負でもいいかなって気持ちを整理しながら投げていた。そこを岸田さんと特に話してないけど、バッテリーでキャッチャーミット構えているだけで伝わってきたので、最悪、あの抑え方でいいかなと思ってました」と振り返り、「結果的にゼロで抑えられればなんでもいいので。ドタバタしましたけど、なんとかですね」と汗を拭った。

これで５７登板目とフル回転だが「そこだけが評価してほしいところかなってところなので。１年間投げ抜いて来年、再来年のことは何も考えずに今年を精いっぱい頑張るって決めているので、大勢と並べたことはうれしいです（笑）。とりあえず、たくさん投げたいって言うか、たくさんチームの勝ちの試合で僕も出たいと思ってるんで、そういうところはよかったなと思いますね」と語った。