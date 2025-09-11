１０日、首鋼園に設置された人気キャラクター「Ｔｗｉｎｋｌｅ Ｔｗｉｎｋｌｅ」の大型インスタレーション。（北京＝新華社記者／邱虹）

【新華社北京9月11日】アートトイ「ラブブ」の世界的ヒットで注目を集める中国玩具大手、泡泡瑪特国際集団（ポップマート）が、北京市の首鋼園で開催中の「2025年中国国際サービス貿易交易会（CIFTIS）」で多くの来場者を引き付けている。唯一の「トレンドカルチャーブランドパートナー」として二つの大型ブースを構え、人気キャラクターを活用した商品や展示で独自の世界観をアピールしている。

会場入り口にある「テーマ展示館」では、童話に登場するお菓子の家を思わせるブースを展開。キャラクターにスイーツの装飾を施して幻想的な雰囲気を演出し、来場者が足を止めて写真を撮る姿が目立った。北京の朝陽公園に昨年8月にオープンし人気を集めている「MOLLYのデザートハウス」のスイーツも並び、来場者はキャラクターの装飾を目で楽しむだけでなく、味わうこともできる。

１０日、ポップマートのブースに展示された人気キャラクター「ＬＡＢＵＢＵ」のぬいぐるみ。（北京＝新華社記者／呉寒氷）

「文化・観光サービス館」に設けた展示ブースでは、アートトイと無形文化遺産を組み合わせた作品を披露。「MOLLY」「DIMOO」「SKULLPANDA」「Twinkle Twinkle」などの人気キャラクターを、絹糸で花をかたどる伝統工芸「絨花」や陶磁器の技法で表現し、伝統技術を現代的なモチーフに応用する取り組みを示した。

ポップマートのCIFTIS出展は6回目。同社の責任者は「CIFTISという国際的な舞台を通じ、アートトイIP（知的財産）の多様性と展開力を世界に示したい」と語った。今年は海外でも人気のIP製品を多数出品し、革新的でインタラクティブな体験も用意しており、「来場者から幅広く受け入れられ、支持されている」と手応えを示した。（記者/呉寒氷、邱虹）

１０日、ポップマートのブースに展示された人気キャラクター「ＭＯＬＬＹ」をモチーフにしたレコード型チョコレート。（北京＝新華社記者／邱虹）

１０日、ポップマートのブースで展示された、人気キャラクター「ＭＯＬＬＹ」に磁器の要素を取り入れた作品。（北京＝新華社記者／呉寒氷）

９日、ポップマートのブースに置かれた人気キャラクター「Ｔｗｉｎｋｌｅ Ｔｗｉｎｋｌｅ」のインスタレーション。（北京＝新華社記者／呉寒氷）

１０日、ポップマートのブースに展示された人気キャラクター「ＬＡＢＵＢＵ」をモチーフにしたクッキー。（北京＝新華社記者／呉寒氷）

１０日、ポップマートのブースに展示された、伝統文化とアートトイを組み合わせた作品。（北京＝新華社記者／邱虹）

１０日、ポップマートのブースの展示品。（北京＝新華社記者／呉寒氷）

１０日、ポップマートのブースで、人気キャラクター「Ｔｗｉｎｋｌｅ Ｔｗｉｎｋｌｅ」をモチーフにしたアイスを持って記念撮影する来場者。（北京＝新華社記者／邱虹）

９日、ポップマートのブースに置かれた人気キャラクター「Ｔｗｉｎｋｌｅ Ｔｗｉｎｋｌｅ」のインスタレーション。（北京＝新華社記者／呉寒氷）

９日、ポップマートのブースに展示された、莆田伝統木彫刻技法の無形文化遺産伝承者である黄旺旺（こう・おうおう）氏とのコラボ作品。（北京＝新華社記者／呉寒氷）

１０日、ポップマートのブースに展示されたグッズ。（北京＝新華社記者／呉寒氷）

１０日、ポップマートのブースに展示された、伝統文化とアートトイを組み合わせた作品。（北京＝新華社記者／呉寒氷）

１０日、ポップマートのブースに展示された人気キャラクター「ＬＡＢＵＢＵ」のぬいぐるみ。（北京＝新華社記者／呉寒氷）

１０日、ポップマートのブースに並んだ人気キャラクター「Ｔｗｉｎｋｌｅ Ｔｗｉｎｋｌｅ」のグッズ。 （北京＝新華社記者／呉寒氷）

１０日、ポップマートのブースで記念撮影する来場者。（北京＝新華社記者／呉寒氷）

１０日、ポップマートのブースに展示された人気キャラクター「Ｔｗｉｎｋｌｅ Ｔｗｉｎｋｌｅ」のグッズ。（北京＝新華社記者／邱虹）

１０日、ポップマートのブースで展示された、現代中国を代表する芸術家である韓美林（かん・びりん）氏と人気キャラクター「ＭＯＬＬＹ」のコラボ作品。（北京＝新華社記者／呉寒氷）

１０日、首鋼園に設置された人気キャラクター「ＭＯＬＬＹ」の大型インスタレーション。（北京＝新華社記者／邱虹）

１０日、ポップマートのブースで展示された、工芸美術の巨匠である常沙娜（じょう・さな）氏と人気キャラクター「ＭＯＬＬＹ」のコラボ作品。（北京＝新華社記者／呉寒氷）