¶¦Æ±½»Âð²ÐºÒ 90Âå½÷À¤¬±ì¤òµÛ¤¤ÉÂ±¡ÈÂÁ÷ ÍîÍë¤¬¸¶°ø¤« Åìµþ¡¦Î©Àî»Ô
¡¡Åìµþ¡¦Î©Àî»Ô¤ÇÍîÍë¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ì¤òµÛ¤Ã¤¿90Âå¤Î½÷À¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÍîÍë¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å2»þÈ¾¤¹¤®¡¢Î©Àî»Ô¼ãÍÕÄ®¤Î¶¦Æ±½»Âð¤Ç¡ÖÍîÍë¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å2³¬¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÌÜ·â¼Ô¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Î¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É23Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤ÏÌó3»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç½»Âð¤Î°ì¼¼40Ö¤Ê¤É¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ð¸µ¤ÎÉô²°¤Ë½»¤à90Âå¤Î½÷À¤¬±ì¤òµÛ¤¤ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡½»Âð¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤ËÍë¤¬Íî¤Á¤¿¤³¤È¤¬²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë