EXILE ATSUSHI似のものまね芸人RYOが11日、X（旧ツイッター）を更新。9日に行われた橋幸夫さんの通夜に参列したことを改めて謝罪した。

RYOは9日、自身が参列した写真や動画をアップした上で「2025.9.9火曜 傳通院にて橋幸夫さんのお通夜 報道陣関係者の皆様に勘違いをさせて しまい大変申し訳ございませんでした」と謝罪した。

続けて「僕はEXILE ATSUSHIさんではなく EXILE ATSUSHIそっくりのRYOです。失礼致しました。橋幸夫さんのご冥福をお祈り致します」とつづった。

この日、RYOは改めてXを更新。「この度の橋幸夫さんのお通夜にて各関係者の方並びに御遺族の方やファンの方そしてEXILE ATSUSHIさんにまでご迷惑をお掛けしました事を心よりお詫び申し上げます」と改めて謝罪。「私自身軽率であったと心から反省しております。改めて橋幸夫さんへ心よりご冥福をお祈りします。RYO」と締めくくった。

9日にアップした動画の1つで、RYOは黒の礼服の左ポケットに手を入れて歩いているなど批判が殺到。著名人も「売名行為」と指摘していた。