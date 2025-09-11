政治ジャーナリストの田崎史郎氏が９日にＴＢＳ「ひるおび」に出演。番組では石破茂首相の辞任表明を受けての１０月実施の自民総裁選とポスト石破などを特集した。

前回の昨年総裁選でも、派閥解散が相次ぐ中でも自民重鎮、キングメーカーの動きが大きく影響。

昨年、麻生太郎氏は、石破茂氏とは過去因縁や確執があり、小泉進次郎氏の背後には菅義偉氏がおり、仮に石破−小泉の決選投票になると厳しい立場に。総裁選直前に高市早苗氏に乗ることに決めて指示が飛んだが、これに岸田文雄氏が乗ってこなかったことで敗れたとされる。結果的に昨年は旧岸田派の結束力が最も強かったとの指摘もある。

今回に関して、田崎氏は「菅さんは、わりと分かりやすい」と小泉氏支持との見方を示した。

ただし昨年は高市氏を推したとされる麻生氏と、石破氏に乗ったとされる岸田氏に関しては「麻生さんと岸田さんについては、情勢をよく見極めて、１回目の投票からやるか、あるいは１回目投票を見極めたうえで決選投票でどっちかにまとめるか、その日の判断だと思います」と語った。