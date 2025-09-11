【ポスト石破】田崎史郎氏 麻生太郎氏が支持する総裁候補→意外な動き予想 前回は高市氏推すも 結束力最強の旧岸田派は？
政治ジャーナリストの田崎史郎氏が９日にＴＢＳ「ひるおび」に出演。番組では石破茂首相の辞任表明を受けての１０月実施の自民総裁選とポスト石破などを特集した。
前回の昨年総裁選でも、派閥解散が相次ぐ中でも自民重鎮、キングメーカーの動きが大きく影響。
昨年、麻生太郎氏は、石破茂氏とは過去因縁や確執があり、小泉進次郎氏の背後には菅義偉氏がおり、仮に石破−小泉の決選投票になると厳しい立場に。総裁選直前に高市早苗氏に乗ることに決めて指示が飛んだが、これに岸田文雄氏が乗ってこなかったことで敗れたとされる。結果的に昨年は旧岸田派の結束力が最も強かったとの指摘もある。
今回に関して、田崎氏は「菅さんは、わりと分かりやすい」と小泉氏支持との見方を示した。
ただし昨年は高市氏を推したとされる麻生氏と、石破氏に乗ったとされる岸田氏に関しては「麻生さんと岸田さんについては、情勢をよく見極めて、１回目の投票からやるか、あるいは１回目投票を見極めたうえで決選投票でどっちかにまとめるか、その日の判断だと思います」と語った。