ÂÇÎ¨¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¹Åç¡¦¾®±à¡¢3°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨.303¤Ë¾å¾º¡ªÎ¤ºê»á¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ µð¿Í¡Ý¹Åç¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Î¤ºêÃÒÌé»á¤¬¡¢¹Åç¤Î¾®±à³¤ÅÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÎ¨¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¾®±à¤Ï¡¢0¡Ý0¤Î½é²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢ÀèÈ¯¡¦»³粼°Ë¿¥¤¬1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤ËÂè3¹æ¥½¥í¡£¤³¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ËÎ¤ºê»á¤Ï¡ÖµÕµå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¹â¤á¡¢¸«Æ¨¤»¤Ð¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®±à¤â¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¤Æ¤ëµå¤òÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤Ã¤ÆÆÍ¤»É¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®±à¤Ï1¡Ý2¤Î3²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ë°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤È¤¹¤ë¤È¡¢2¡Ý2¤Î7²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢º¸¤ÎÃæÀîâ«ÂÀ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥·¥ç¡¼¥È¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤ÇÌÔÂÇ¾Þ¤òÃ£À®¡£
¡¡¾®±à¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢5ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨.303¤È¤·¤¿¡£Î¤ºê»á¤Ï¡¢¾®±à¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊÃæ¡¢¡Ö¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤Ê¤é¤Ê¤¤ÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¢§ ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÂÇÎ¨¥È¥Ã¥×3
1°Ì¡¡.303¡¡¾®±à³¤ÅÍ¡Ê¹Åç¡Ë
2°Ì¡¡.298¡¡Àô¸ýÍ§ÂÁ¡Êµð¿Í¡Ë
3°Ì¡¡.288¡¡ÃæÌîÂóÌ´¡Êºå¿À¡Ë
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë