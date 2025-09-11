お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴が、１１日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「ミキティさん、私に喝を入れてください」のテーマで、視聴者からの人生相談にのった。

２０代女性から、相談が寄せられた。「立ち止まる勇気がなく、ミキティに背中を押してほしいです。私はこれまでの人生、いわゆる優等生ルートを歩んできました。そんな環境で育ったせいか、勝手に自分で自分を追い込んで、私は常に優秀で居続けなければいけないと呪いをかけているようです。社会人になってもその思考は消えず、周りの目を気にして入社した大企業で、自分をがんじがらめに縛り上げた結果、ついに心がパンクして毎日涙が止まらなくなってしまいました」。

これに対し、藤本からは「引っ越しますか」と意外な答えが。「今までの自分を知ってる環境だと、『あの子は優秀だから』『どうせいいところに就職したんでしょ』って目があるから、私のことを知らない環境に行ったらいいんじゃない？ほんとに海外とか行く勢いで」と付け加える。

続けて、「それで頑張れるんだったら、それはそれでいいじゃんって思うんですよ。自分を奮い立たせて、ずっと自分を突き詰めていけるタイプだったら、それはそれで素敵なことじゃないですか？って思うけど」と、相談者のこれまでを肯定した上で、「でも、それでパンクして涙が止まらないのは普通じゃないから、環境を変えるのが一番いい。その場で立ち止まるのもつらくないですかって思うよね」と話した。

最後に、「メンタル以上に努力しちゃってるんだよね。やってみて合ってないんだから、やめたっていいじゃない。努力したうえで合わなかったのは、変えてもいいじゃないって思う。それは努力できなかったわけじゃない。自分は努力したっていう自信をもって、やめてもいいと思う。自分のためにね」とまとめ、相談者の背中を押した。