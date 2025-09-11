「巨人２−３広島」（１１日、東京ドーム）

広島の連敗が６でストップ。新井貴浩監督は中村奨成外野手の決勝弾を「値千金のホームラン」と絶賛した。

これで３位・ＤｅＮＡとは５差になった。以下、新井監督の主な一問一答。

−中村奨が一発で決めた。

「いいホームランだったね」

−１番を任せている中、試合終盤に勝負強さを見せた。

「徐々に勝負強さも出てきているし、今日なんかも値千金のホームランだし。技術的にバッティングコーチと二人三脚でやりながら昨年とは違うので。それが結果にもつながっているので、自信になっているのかなと思います」

−先発・高は初回に２点取られたが、６回２失点。

「最初は高いし、コースも甘いしという感じだったけど、３イニング目くらいから徐々にコースも切れるようになってきて、よくゲームをつくったと思います。立ち上がりはどうかと思ったけど、よくゲームをつくったと思うし、ゆくゆくは今日の山崎君のような投手と投げ合って、勝ちきれる投手になってもらいたいと期待しています」

−初回に小園が先制弾。

「久しぶりのホームランだったけど、打った瞬間だったね。チームもそうだけど、個人的にもはっきりとした目標が見えているので、残り試合１打席、１球も無駄にすることなくやってもらいたいと思います」

−モンテロをスタメンから外して、前川を起用。

「モンティーをちょっと休ませようというのと、誠太をどこかで使いたいなとずっと思っていたのが今日になった」