広島 新井監督は中村奨を絶賛「値千金のホームラン」先発・高には「ゆくゆくは山崎投手に投げ勝てる投手になってもらいたい」
「巨人２−３広島」（１１日、東京ドーム）
広島の連敗が６でストップ。新井貴浩監督は中村奨成外野手の決勝弾を「値千金のホームラン」と絶賛した。
これで３位・ＤｅＮＡとは５差になった。以下、新井監督の主な一問一答。
−中村奨が一発で決めた。
「いいホームランだったね」
−１番を任せている中、試合終盤に勝負強さを見せた。
「徐々に勝負強さも出てきているし、今日なんかも値千金のホームランだし。技術的にバッティングコーチと二人三脚でやりながら昨年とは違うので。それが結果にもつながっているので、自信になっているのかなと思います」
−先発・高は初回に２点取られたが、６回２失点。
「最初は高いし、コースも甘いしという感じだったけど、３イニング目くらいから徐々にコースも切れるようになってきて、よくゲームをつくったと思います。立ち上がりはどうかと思ったけど、よくゲームをつくったと思うし、ゆくゆくは今日の山崎君のような投手と投げ合って、勝ちきれる投手になってもらいたいと期待しています」
−初回に小園が先制弾。
「久しぶりのホームランだったけど、打った瞬間だったね。チームもそうだけど、個人的にもはっきりとした目標が見えているので、残り試合１打席、１球も無駄にすることなくやってもらいたいと思います」
−モンテロをスタメンから外して、前川を起用。
「モンティーをちょっと休ませようというのと、誠太をどこかで使いたいなとずっと思っていたのが今日になった」