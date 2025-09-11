◆ロッテ9―1ソフトバンク（11日、ZOZOマリン）

先発陣を支える左腕が立て続けに崩れた。今季最短の2回4失点で5敗目を喫した大関友久は悔やんだ。「初球から仕留めにきた打線に対して、力強さが結果的に足りなかった」。チームは3連敗となり、2位日本ハムに2ゲーム差に迫られた。

9日の日本ハム戦ではモイネロが7失点KO。大関はロッテの積極打法に苦しんだ。初回は西川に1ボールからの甘いスライダーを先制ソロとされた。味方の失策から3失点した二回も、2本の適時打はいずれも最初のストライクだった。

今季は4戦3勝だったロッテに、5度目の対戦で土をつけられた。大関は「割り切れなかった自分がいたかな」と振り返ったが、打線も先発の種市に抑え込まれた。2安打と栗原の犠飛で1点を返した4回以外は、一人の走者も出せなかった。

4失点ながら自責2の大関を、小久保監督は「守備のミスもあった。もちろん抑えないといけないけど、なかなか難しい」とかばった。3回からの継投については「スパッと切って、残り（の試合）に調整させた方がいい」と説明した。

最下位に大敗し、優勝マジックは「15」で足踏みが続く。13日からは大きく勝ち越しているオリックスと敵地3連戦。「（連戦だと）ズルズルいきそうだけど、（12日に）試合がないのをプラスに捉えて」。小久保監督は切り替えを誓った。（鬼塚淳乃介）