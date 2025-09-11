SUPER EIGHTの安田章大さんが11日、約5年ぶりの写真集『DOWN TO EARTH』の発売記念会見に登場。自身の親に写真集を送ったときのエピソードを明かしました。

会見が行われた9月11日は、安田さんの41歳の誕生日。写真集の制作に携わった編集スタッフたちから青い花束が贈られました。安田さんは、誕生日の前日に両親に電話していたそうで「十月十日ほど大切に守ってくれてありがとうございました」と感謝を伝えたことを明かし、「今日また改めて電話をして、“誕生日迎えられたよ”って話をしました」と親子のエピソードを披露しました。

写真集発売について率直な感想を求められた安田さんは「今までいろんな経験をしてきながら生きてきたからこそ、こういうふうな写真集ができあがり、あんまり飾らなくウソのないものをそのまま写真として残せたので、それがとてもうれしく思いますね。親への恩返しのようにも感じます」と語りました。

また、家族に写真集を出すことを知られていたとのことで「親には自分で予約して送りました（笑）」と話し、「今日届くのか“どうなの？”って聞かれたんで、“分からない”って伝えたら、“自分で買いに行ったのに”って言われました」と苦笑いした安田さん。「ですけど、それも親孝行のひとつかなと思って勝手に予約して送りました」と笑顔でコメントしました。