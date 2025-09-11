長崎県のテーマパークリゾート『ハウステンボス』で10日、2つの大型アトラクションの同時オープニングセレモニーが開催。アトラクションの内部がお披露目されました。

ヨーロッパのような街並みに四季折々の花々が咲き誇る人気の観光スポット『ハウステンボス』。その成長戦略の第1弾として、6月に世界唯一のミッフィーをテーマにした新エリア『Miffy Wonder Square（ミッフィー・ワンダースクエア）』をオープン。その後7月・8月の集客状況が、前年比1.3倍を達成しています。

こうした中、今回成長戦略の第2弾として、12日から2つの大型アトラクションが同時にオープンします。

まずは、超絶景ライドアトラクション『AIR CRUISE THE RIDE（エアクルーズ・ザ・ライド）』。日本で初めて8K LEDスクリーンをフライングシアターに導入し、青い海やうっそうとした森、広大な草原と砂漠、きらびやかな街並みなど、地球上の美しい絶景を飛び回るような空の旅が体験できるといいます。

続いては、新エリア『Miffy Wonder Square（ミッフィー・ワンダースクエア）』の中に誕生するのが屋内型アトラクション『Miffy’s Dream Storybook（ミッフィーのドリームストーリーブック）』。

ミッフィーが夢に見た絵本の世界へ入り込んだような体験ができるアトラクションで、絵本をモチーフとした全10シーンのエリアが楽しめるといいます。

オープニングセレモニーに登壇した代表取締役社長執行役員 CEOの郄村耕太郎さんは、2つのアトラクションの同時オープンについて「ハウステンボス全体の成長をさらに加速させ、“ハウステンボスは続々とワクワクする体験が出来る場所”というブランドのイメージを確立したい」とコメントしています。