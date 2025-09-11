女優の松岡茉優（30）が11日、自身のインスタグラムを更新。10日に放送された日本テレビドラマ「ちはやふる―めぐり―」（水曜後10・00）の最終話に出演したことを振り返り、映画シリーズに出演した際の制服姿を披露した。

「『ちはやふる―めぐり―』青春を駆け抜けたスタッフキャストの皆さま、おつかれさまでした」と書き始めた松岡。主演の當真あみとのツーショットなどオフショットを投稿。「足の甲のアザとか懐かしすぎて愛おしい、はじめての気持ち」「大切な3カ月に参加させてくれて本当にありがとうございます」と思いをつづった。

「當真あみちゃんが撮影のない時間なのにずっとそばにいてくれて、佳境の、少しの時間でも休みたいタイミングだったはずなのにうれしかったよ、ありがとう」と當真への感謝を記し、「大事な生徒さんたちがまた別の場所でがんばっている姿を見れたことも幸せでした」と締めくくった。

大ヒットした映画「ちはやふる」シリーズで松岡演じる若宮詩暢の制服オフショットも披露。フォロワーからは「しのぶちゃん」「泣ける」「お宝ショットありがとうございます」「わかっ」「制服かわいい」「10年前のしのぶちゃん」などの声が寄せられた。