Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

Apple秋の発表会でついに世に放たれた薄さにコミットしたiPhone、iPhone Air。その薄さ、5.64ミリ！ 先に発表されていたSamsungの薄型スマホGalaxy S25 Edge（5.8ミリ）よりも薄くなっています。が、数字でいくら薄いと言われてもピンときません。

発表会現地入りしていた米Gizmodoが、プレス会にてさっそく実物を触ってきました。発売されたらAppleストアや取扱のある電気屋さんでぜひ触ってほしい。触ってみると、やっぱり驚く薄さだそうです。

以下、実際に触って驚いている米Gizmodoのレポートです。

Apple発表会から一夜開け、昨日の熱狂から体を休め睡眠もとれました。iPhone Airという端末についてあれこれ考える時間もとれました。スティーブ・ジョブズが封筒からMacBook Airを出した伝説のステージ、あれと同等の注目度を超薄型のiPhone Airは集めたと、僕個人は感じています。

だって、本当にiPhone Airってめちゃくちゃ薄いですから。指でぐいっとすれば半分に折り畳めそうなほど薄いです（そんな気がするだけで、リアルにぐいっとできません。耐久性については後述します）。僕を含め会場にいた人はみんな、メディアもクリエイターもインフルエンサーも、その薄さに驚いていました。

iPhone Airはカラバリ4色。スペースブラック、クラウドホワイト、ライトゴールド、スカイブルー。個人的には黒と白が好きです。この黒は、かつてすごく好きだったiPhone 7のジェットブラックを彷彿とさせます。ライトゴールドはニュートラルな色味。スカイブルーは、これブルーかな？っていうくらい薄い。角度によっては白にもライトグレーにも見えます。単体で見ると、これがスカイブルー？と不安になるほど。

iPhone 16 Pro（6.3インチ）よりも大きな6.5インチスクリーン（リフレッシュレート120Hz）。なのに薄さは5.64ミリで重さは165グラム。実際手に持つと、数字よりもコンパクトに感じるほど。

Apple発表会にSamsungのGalaxy S25 Edgeを持って行ったのですが、0.16ミリという実際の差以上にiPhone Airを薄く感じました。たぶんこれは、前面のCeramic Shield 2と背面パネルのCeramic Shieldの間、サイドフレームであるチタンが丸みを帯びているのが影響しているのかと。

Galaxy S25 Edgeは角ばったボックスデザインなんですよね。ゆえに手のひらに食い込む感じがあって、それが存在を主張している気がします。iPhone Airの丸みボディはそれがない。

iPhone AirとGalaxy S25 Edgeを並べてみました。手に持っている白い方がGalaxyです。

iPhone Air thinned comparison with Samsung Galaxy S25 Edge #AppleEvent pic.twitter.com/BlujtA6wV1 - Ray Wong (@raywongy) September 9, 2025

ちなみに、Galaxy S25 Edgeでケーキが切れたのですが、iPhone Airも絶対カットできると思います。

iPhone 17/ 17 Proが前モデルからさらに機能的になった一方で、iPhone AirはAppleの新しいプレミアスマホを示したと思います。ここで言うプレミアはデザインという意味で。それほど、チタンのフレームは美しく、まるでジュエリーのよう。

この艶仕上げは、頭の片隅で「これ、めっちゃ指紋つきそうだな」とは思いつつ、iPhone 14 Pro以降見ていなかった高級感のある美を感じます。おおげさじゃなくて本当きれい！ Apple公式のバンパーケースもありますが、ケース使わない派としてはやっぱりiPhone Airの巣の美しさを愛でたい。

左がiPhone 16 Pro、右がiPhone Air。Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

この薄さを見ていると、iPhone 6 Plusで多数報告の声があがったボディ曲がる問題を思い出します。お尻のポケットにいれてたら曲がってたぞってやつですね。

同じミスはしません。iPhone Airめちゃ硬い。プレス会のハンズオンで、スクリーンをぐぐぐっと押してみたのですが、びくともしませんでした。ごめん。

Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

眺めていると、カメラ（48MP Fusionカメラ）がある上部が重そう。これ、手に持ってたらバランス悪くてすぐ落としそうだなと思ったのですが、さすがApple。内部構造でバランスをとっているのか、実際手にすると全体のバランスがうまくとれていました。

実機を触れるプレス会場は本当に触るだけ。A19 Proチップの性能や、iOS 26のLiquid Glassインターフェース（スムーズでした）の使い勝手などは試す時間なし。バッテリーのもち具合もレビューしないとなんとも言えず。まぁ、バッテリー長持ちではないだろうなとは思いますけどね。利用状況によっては1日持たないでしょう。だからこそ、Apple公式がiPhone Air専用のMagSafeバッテリーを同時にリリースしているわけで。このバッテリーで40時間（動画再生）です。

このバッテリーも触ってみましたが、まず面積的にでかい。でもとっても薄い。iPhone Airにくっつけても、重さも厚みも対して気になりません。これ、分厚くはない、普通のスマホ程度になるという意味で、iPhone Airの薄さの感動はなくなります。

A closer look at the iPhone Air MagSafe Battery Pack and how it compares to the old MagSafe Battery Pack. It’s thinner, larger, and charges with USB-C! $99 to add more battery life to the iPhone Air #AppleEvent pic.twitter.com/Ssmbo5wScQ - Ray Wong (@raywongy) September 9, 2025

現地で触れたのはほんの数分。わかったのは初めましての第一印象のみです。パフォーマンス、バッテリーもち、カメラ、スピーカー、スクリーンなどは、これからレビューしてみないとわかりません。

それでも1つ確かなことがあります。それは、iPhone Airによって、iPhoneという存在に新たな熱狂を生み出したこと。これは会場の熱視線からも明らかで、Appleはすでにこの点において成功したと言っていいかと。

Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

写真や動画撮影が多い僕は、iPhone 11からずっとiPhone Proモデルユーザーです。ズボンのポケットにはいって、バッテリーもパフォーマンスもいいモデルとしてPro MaxよりもPro派です。

iPhone Airは、見た目も手の中での感覚も素晴らしい。素晴らしいけれど、そのために何かを捨てる価値があるのかどうか…。正式にレビューするのが楽しみです。