¡Ú»ùÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Û´î°æ¤Ä¤«¤µ¡ÖÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Í¥½Ð¤Ï¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»ùÅç¤Î£ÇIII¡Ö¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Âè£³£·²óÀ¥¸Í¤Î½÷²¦·èÄêÀï¡×¤Ï£±£±Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤Î£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡´î°æ¤Ä¤«¤µ¡Ê£³£µ¡á²¬»³¡Ë¤Ï£´ÆüÌÜ£²Áö¤ò£±¡¢£³Ãå¤È¤Þ¤È¤á¡¢ÆÀÅÀÎ¨£¸°Ì¤Ç½àÍ¥¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¡Ö»ß¤á²á¤®¤Ç²óÅ¾¤ÏÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤Ï²¡¤¹´¶¤¸¤À¤·¡¢¹Ô¤Â¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤â¹Ô¤±¤ë´¶¤¸¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÊ¬¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤ÏÇ¼ÆÀ¤Î°è¤Ë¡£
¡¡³èÌö¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤Ç¹±Îã¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤ë¤³¤È¡×¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÉ×¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦Ä«¤Ë±ß¿Ø¤òÁÈ¤à¤³¤È¤À¡£¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¥®¥å¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤òËèÀá¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¤½¤Î²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤º¤ÏÍ½ÁªÆÍÇË¤ÎÊÉ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Í¥½Ð¤Ï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç¤â½½Ê¬¡£½àÍ¥£±£±£Ò¤Ï¡¢»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ë£³ÏÈ¤À¤±¤Ë¡¢¹ë²÷¤ÊÍ¥½Ð·à¤Ë´üÂÔ¤À¡£