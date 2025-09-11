¡È¸µ²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°No.1³ÍÆÀ¥¢¥¤¥É¥ë¡É¥¥ã¥Ð¾î¡¦Å·³¤¤ê¤³¡¢SNS¤Ç¤ÎÈóÆñ¤Ø¤Î»×¤¤ µÕ¶¤òÎÈ¤Ë¤¹¤ë¶¯¤µ¡ÄÌë¤ÎÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë°Õ»Ö¤Ç²á¹óÆü¡¹¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡Ú´Ø¥³¥ì2025A/W¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/11¡ÛÅìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ëÅìµþ¡×¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¶äºÂ¡×¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥¥ã¥¹¥È¡¦Å·³¤¤ê¤³¤¬6Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç³«ºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN¡õWINTER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢´Ø¥³¥ì¡Ë¤Ë½Ð±é¡£3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤¬¡Ö´Ø¥³¥ì¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ØÀ¤´Ö¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤ä¡¢ÈóÆñ¤ò¥Ð¥Í¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿½àÈ÷´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥¥ã¥Ð¾î¤ÎÈ´·²¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó
ABEMA¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØCHANCE ¡õ CHANGE¡Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¥¢¥ó¥É¥Á¥§¥ó¥¸¡Ë¡Ù¡Ê³Ö½µ¿åÍËÆü23»þ¡Á¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¾åÉÊ¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ÐËåÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹³Ø¹»¥Á¥§¥ó¥¸²Ê¡Ù¡Ê³Ö½µ¿åÍËÆü23»þ¡Á¡Ë¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCHANCE GALs¡Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¡×¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤òºÌ¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
Å·³¤¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿´»Ä¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁ°²ó¤Î¡Ö´Ø¥³¥ì¡×¤òÈ¿¾Ê¤·¡¢5·î¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖCHANCE GALs¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö»ä¤¬ÇØÃæ¤ò¸«¤»¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¤È¡¢ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆË»¤·¤¤¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÎý½¬¡£¤½¤ó¤ÊÅ·³¤¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤À¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌë¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎÊÐ¸«¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤Ãæ¡¢¡Ö¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬ÈóÆñ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦Æ°¤¤ò»ä¤¿¤Á¤¬¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¼«¤é¤¬À¤¤ÎÃæ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö120ÅÀËþÅÀ¡×¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿Å·³¤¤Î´é¤Ï¼«¿®¤Ë°î¤ì¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¡Ø¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ØÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¹½¤ß¤ó¤ÊÊé¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤â¡Ø¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡Ù¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÀÕÇ¤´¶¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤´ãº¹¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡½ ¡ÖCHANCE GALs¡×¤Î°áÁõ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Å·³¤¡§¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤¬°ì±þÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬·ë¹½¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢·ë¶É¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç»ý¤Á´ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥«¡¼¥È¤ä·¤¤ÏÇò¤ÇÂ·¤¨¤Æ¡¢¾å¤Ï³Æ¡¹¤Î¥«¥é¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¤òÃå¤ë¤È¤¤¤¦¤¶¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¡ÖGo for it!!¡×¤ÈOH MY GIRL¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¡ÖDolphin¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤Î2¶Ê¤òÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Å·³¤¡§¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¸øÊç¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï½é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢·ë¹½¤ß¤ó¤Ê¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½ Á°²ó¤Î¡Ö´Ø¥³¥ì¡×¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËSNS¾å¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÀµÄ¾¤Ê¿´¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å·³¤¡§¸¬Â½¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈºÇ½é¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌë¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎÊÐ¸«¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¹¹ð¤ä¡Ö´Ø¥³¥ì¡×¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö²¿¡©¡×¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÃ¡¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¡¢¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤ÏÎý½¬´ü´Ö¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¤½¤Î¤È¤¤ÎºÇÂç¸Â¤ÎÎÏ¤Ï½Ð¤»¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹Óºï¤ê¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤ÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡ÖGo for it!!¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥«¥Ð¡¼¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¿²¤ë´Ö¤âÀË¤·¤ó¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¥ó¥¹¤È¤«¤â²¼¼ê¤À¤ÈÍ¾·×¤ËÃ¡¤«¤ì¤ë¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ù¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ï¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤È¥Ü¥¤¥È¥ì¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å½Ð¶Ð¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ª»Å»ö¤¬¤¢¤ëÆü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯²á¹ó¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¤¹¤®¤Æ¡¢ËèÆü¥æ¥ó¥±¥ë¤ò3ËÜ¤â°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¼«¿®Ëþ¡¹¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¡ÖÎý½¬ÎÌ¤òÁý¤ä¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Å·³¤¡§¤ß¤ó¤Ê¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤¿¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿´»Ä¤ê¤Ç¤·¤¿¡£Á°²ó¤Ï»ä¼«¿È¡¢Â¾¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¤´¤¯Ë»¤·¤¯¤Æ¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö»ä¤¬ÇØÃæ¤ò¸«¤»¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÅ·³¤¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â´¶²½¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
Å·³¤¡§¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¾¯¤·¤Ç¤â½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÌµ¸À¤Î°µÎÏ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ËÜÈÖÁ°¤ËÀ¼³Ý¤±¤Ê¤É¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Å·³¤¡§¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤Ê¤êÁá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤«¤é¤Î°ì¸À¤ä¡Ö´èÄ¥¤ë¤¾¡×¤ÎÀ¼³Ý¤±¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞËÜÈÖ¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤â¡Ö¤¢¤ì¤¢¤ì¤¢¤ì¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ ¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Å·³¤¡§»ä¤Ï¡ÖCHANCE GALs¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ1¿ÍÌÜ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¸µ¡¹¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤âÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£1ÈÖºÇ½é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤»Ò¤ä·Ð¸³¤¬¤¢¤ë»Ò¤¬½¸¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ²ÃÆþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»Ò¤¿¤Á¤Ï¡ÖCHANCE GALs¡×¤ËÆ´¤ì¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¹ç¤¤¤ä°Õµ¤¹þ¤ß¤â°ã¤¦¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤ì¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ö´Ø¥³¥ì¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¥¥é¥¥é´¶¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢²ÄÇ½À¤¬Ìµ¸ÂÂç¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¡Ö¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¹½¤ß¤ó¤ÊÊé¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤â¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¼«¿È¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÀÕÇ¤´¶¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ò¤¿¤Á¤â¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¤·Ð¸³¤À¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢´û¤ËÆ²¡¹¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿Ê¬¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¸µ¡¹¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤¬Áê¾è¸ú²Ì¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª
Å·³¤¡§¸µ¡¹¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Î¤È¤¤â¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈÇ÷ÎÏ¤âÁý¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤â¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ºÇ¸å¤Ëº£Æü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÅÀ¿ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å·³¤¡§»ä¤È¤·¤Æ¤Ï120ÅÀËþÅÀ¤Ç¤¹¡ªÂ¿Ê¬¤Þ¤¿Ã¡¤«¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤ÀÊ§¿¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¼¤Ï1²ó¤Í¤¸Éú¤»¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤ò¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬ÈóÆñ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¤¤¤¦Æ°¤¤ò»ä¤¿¤Á¤¬¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
Å·³¤¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ß¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢½÷À¤ÎÌ´¤È¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò¥Ê¥¤¥È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ç±þ±ç¡£ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é¤ä±üÄì¤Ë¤¢¤ëÁÛ¤¤¤òÉ³²ò¤¡¢²Ú¤ä¤«¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±üÄì¤Ë¤¢¤ë¶ìÇº¤äÅØÎÏ¤ò¾Ò²ð¡£ËÌ³¤Æ»¤«¤éÊ¡²¬¤Þ¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤ÎÌë¤ÎÀ¤³¦¤Çµ±¤¯Èà½÷¤¿¤Á¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ëÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´Ø¥³¥ì¡×¤Ï2011Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤ÇÇ¯¤Ë2²ó³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£29²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï¡ÖFor U¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¤éÇÐÍ¥¤ä¥â¥Ç¥ë¡¢¤·¤Ê¤³¡¢¤Ë¤Ê¤Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Kep1er¡¢Billlie¡¢OH MY GIRL¡¢KiiiKiii¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£MC¤ÏÄ«ÆüÆà±û¡¢¤Ú¤³¤Ñ¤¬Ì³¤á¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ß¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¡É¡ÖCHANCE & CHANGE¡×
Å·³¤¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ß¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢½÷À¤ÎÌ´¤È¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò¥Ê¥¤¥È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ç±þ±ç¡£ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é¤ä±üÄì¤Ë¤¢¤ëÁÛ¤¤¤òÉ³²ò¤¡¢²Ú¤ä¤«¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±üÄì¤Ë¤¢¤ë¶ìÇº¤äÅØÎÏ¤ò¾Ò²ð¡£ËÌ³¤Æ»¤«¤éÊ¡²¬¤Þ¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤ÎÌë¤ÎÀ¤³¦¤Çµ±¤¯Èà½÷¤¿¤Á¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ëÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Ö´Ø¥³¥ì¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖFor U¡×
¡Ö´Ø¥³¥ì¡×¤Ï2011Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤ÇÇ¯¤Ë2²ó³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£29²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï¡ÖFor U¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¤éÇÐÍ¥¤ä¥â¥Ç¥ë¡¢¤·¤Ê¤³¡¢¤Ë¤Ê¤Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Kep1er¡¢Billlie¡¢OH MY GIRL¡¢KiiiKiii¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£MC¤ÏÄ«ÆüÆà±û¡¢¤Ú¤³¤Ñ¤¬Ì³¤á¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
