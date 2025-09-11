プロ野球のファームは11日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて6試合が行われた。

巨人はオイシックス戦（ジャイアンツタウン）に3―1。先発・西舘が4回1安打無失点で、2番手・戸田が3回4安打1失点で3勝目（3敗）。育成選手の竹下が2安打1打点、笹原が2安打をマークした。オイシックス先発・高田は6回1/3を5安打1失点。

ロッテ―楽天戦（ロッテ浦和）は8回終了時降雨コールドゲームで楽天が4―0。先発の育成選手・古賀が7回2/3を6安打無失点で5勝目（4敗1セーブ）を挙げた。ワォーターズが2安打。ロッテ先発の育成選手・秋山は5回3安打6奪三振2失点（自責1）で1敗目（1勝）。

DeNAはヤクルト戦（横須賀）の延長10回、3―2で逆転サヨナラ勝ち。延長10回に森敬が同点の右前適時打、ドラフト5位・田内（おかやま山陽）がサヨナラの右前適時打を放った。森敬は2安打、田内は3安打。先発のドラフト2位・篠木（法大）は5回2/3を5安打10奪三振で1失点。ヤクルト先発の育成選手・西浜は4回無安打無失点。

ソフトバンクは中日戦（ナゴヤ）に6―2。先発の育成選手・アルメンタが6回4安打9奪三振2失点で3勝目（2敗1セーブ）を挙げた。井上が9回の4号ソロなど2安打、広瀬隆が3安打1打点。中日先発の育成選手・マルティネスは2回3安打2失点（自責0）で2敗目。打線は4安打で15三振を喫した。

阪神―オリックス戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）は1―1で9回引き分け。阪神先発・西勇は5回2/3を4安打1失点。豊田が2安打。オリックス先発のドラフト3位・山口（仙台育英）は5回4安打1失点。育成選手のデールが6回に同点の2号ソロを放った。

広島はくふうハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）に11―2で大勝。先発・遠藤が6回6安打2失点で2勝目（3敗1セーブ）を挙げた。佐藤啓が3安打1打点、仲田と持丸が2安打2打点をマーク。くふうハヤテ先発・田村は1回2/3を6安打6失点で5敗目（3勝）。平尾が5回に2号2ラン。増田、和辻が2安打。