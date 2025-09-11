◇パ・リーグ 日本ハム10―4オリックス（2025年9月11日 エスコンＦ）

日本ハムは2連勝。首位ソフトバンクが敗れて、2ゲーム差に詰め寄った。

以下、新庄剛志監督（53）との一問一答。

――ソフトバンクの試合結果は確認したか？

「もちろん。これがまた選手たちも、やっぱ試合中も気になるだろうし。結果次第では僕の作戦も変わる。ピッチャーの継投とかも変わってくる。これが多分プロ野球だと思う。今は楽しむんじゃないかな。緊張感持って、毎試合。その楽しむっていうレベルはもう超えてきてるから。そのプレッシャーを、なんとか勝ち取る。で、勝っていくっていう。相手どうこうじゃないんですけど、やっぱ気になりますからね」

――ゲーム差が詰まった

「（往年の名マラソン選手の瀬古利彦氏のレースに例え）一時期は4ゲーム差で。瀬古（利彦）さんは給水でちょっと落としてしまって、それを拾いにいったら差がついて。で、水を飲んでまた接近した」

――2差で前にライバルのイカンガー選手が見えている？

「イカンガー、見えましたよ。給水もしているし、イカンガーはしてなかったから。並んでからが（勝負）」

――もう平和台競技場のゴールが見えている？

「いや、エスコンに変えてますよ。もうその渡り廊下からグラウンドに入ってきて（笑い）」