¡Ú¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÛÁ¥ÌÚÀ¿¾¡¤¬±¦¸ªÃ¦±±¤Ç²¦ºÂ´ÙÍî¡¡¿·²¦¼Ô¡¦¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤âº¤ÏÇ¡Ä
¡¡¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹£±£±Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥É²¦ºÂÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²¦¼Ô¡¦Á¥ÌÚÀ¿¾¡¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬Ä©Àï¼Ô¡¦¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê¥¢¥Ã¥×¥¿¥¦¥ó¡á£³£²¡Ë¤Ë±¦¸ªÉé½ý¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÇÔËÌ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£½øÈ×¤ËÁ¥ÌÚ¤ÏÆ¨¤²¤Î°ì¼ê¤ò¸«¤»¤ë¹õÄ¬¤ò¾ì³°¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤¬¡¢¥ê¥ó¥°¤Î²¼¤Ë±£¤ì¤é¤ì¡¢»Ñ¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤á¤¿¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤Ã¤¿¹õÄ¬¤«¤é¥Î¡¼¥¿¥Ã¥Á¤Î¥È¥Ú¡¦¥³¥ó¡¦¥Ò¡¼¥í¤ò¿©¤é¤¤¡¢Á¥ÌÚ¤Ï¤â¤óÀä¡£Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å£³Ê¬£µ£¸ÉÃ¡¢¸ª¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¡¢ÇÔËÌ¤·¤¿¡£
¡¡°ì»þ¤ÏÃ´²Í¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«ÎÏ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Á¥ÌÚ¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡£¸ª¤¬Ã¦±±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤«¤é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»î¹ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·²ñ¾ì¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¿·²¦¼Ô¤Ï¡Ö¥Ù¥ë¥È¥²¥Ã¥È¡ª¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£¡Ö²¶¤âº£ÀµÄ¾²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤Ã¤Èº£Æü¤«¤é²¶¤Î¼Õºá¤ÎÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£