¡Ú¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¡Û½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¤¬µÞ¤¤ç·çÀÊ¡¡¥Ö¥ëÃæÌî¤¬¥¨¡¼¥ë¡Öº´»³ÀèÀ¸¡¢´èÄ¥¤ì¡¼¡ª¡ª¡×
¡¡¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹£±£±Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤³¤Èº´»³Áï¡Ê£¶£·¡Ë¤¬¡¢Åö½é¤ÎÍ½Äê¤òÊÑ¹¹¤·¡¢µÞ¤¤ç·çÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢º´»³¤Ï¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ä¥á¥Ë¥¨¡¼¥ëÉÂ¤Ê¤É¤ò¤ï¤º¤é¤¤Æ®ÉÂÃæ¤À¡£Åö½é¤ÏÂè£´»î¹ç¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¤·¤¿Ê¿°æ¾æ²íÂåÉ½¤«¤é¡¢º´»³¤¬·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç²ÖÂ«¤òÅÏ¤¹Í½Äê¤À¤Ã¤¿¥²¥¹¥È¤¬°ì¿Í¤º¤Äº´»³¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ëÃæÌî¤Ï¡Ö¶âÍË¤Î£¸»þ¡¢¥Æ¥ìÄ«¤ò¤ß¤ó¤Ê¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£Ëè½µ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤«¤é¡¢Ì´¤È´õË¾¤ÈÍ¦µ¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤À¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢¿ÈÂÎ¤ò¹ó»È¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿º´»³¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉÂ¤Ë¾¯¤·²¡¤µ¤ìµ¤Ì£¤Ç¤¹¡£º£¤³¤½³§¤µ¤ó¤¬Í¦µ¤¤Å¤±¤ëÈÖ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢²ñ¾ì¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡Öº´»³ÀèÀ¸¡¢´èÄ¥¤ì¡¼¡ª¡ª¡×¤ÈÂç¹ç¾§¤·¤¿¡£