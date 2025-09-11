パ最下位のロッテは１１日、本拠地ソフトバンク戦（ＺＯＺＯマリン）で９―１と大勝。

初回、西川の３号ソロで先制したロッテは２回、山本、高部の適時打などで３得点を挙げ、相手先発・大関をＫＯ。３回にもソトの１２号ソロ、山本、高部の２打席連続適時打で４点をもぎ取り、試合を決めた。

大量援護に守られた先発・種市篤暉投手（２７）は、９回を２安打１失点９奪三振。７勝目（７敗）を挙げた。

種市は「序盤にたくさん点を取ってもらったので投げやすかった。天候はしょうがないので気にせずマウンドに上がりましたし、ホークスも優勝が懸かっているので全力でくると思っていた。初回から飛ばしていきました」と語った。

また「後半は２桁三振を取りたかったんですけど、それは次回また頑張りたいと思う。まずは８回を投げられてよかった」ともコメント。

球宴後の７試合で４勝１敗、防御率１・３５。そんな好調モードに右腕は「前半やれという話なんですけど、調子が上がってきて良かったです。残り少ないですけど、１試合１試合頑張りたいです」。リーグＶが完全消滅しただけでなくＣＳ進出も非現実的となった今、話題性に乏しいチーム状況の中でも自らはモチベーション維持に心血を注ぐ姿勢を示した。