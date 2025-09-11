ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡Ö¸åÇÚ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡¡Âç¤Îµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¡È¤è¤¤Æü¡É¤È¤Ï
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÇÂç¤Îµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ÎÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÂð¿©»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÎð¼Ô¸þ¤±¿·¾¦ÉÊµ¼ÔÈ¯É½²ñ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¡È¤è¤¤Æü¡É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¿·¾¦ÉÊ¡Ø¹¥¡Ê¤è¡Ë¤¤Æü¤Î¸æÁ·¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¡È¤è¤¤Æü¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÆÁ¸÷¤µ¤ó¡£¹Í¤¨¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¤¢¤È¡¢1957Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ32Ç¯¡Ë11·î3Æü¡¢Î©¶µÂç³Ø ÂÐ ·Ä±þÂç³Ø¤Î»î¹ç¤Ç¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»ä¸½¾ì¤ÇÌÜ·â¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡£¤³¤Î¿Í¤ÎÍÙ¤ë¤è¤¦¤Ë¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡È¸åÇÚ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤È»×¤Ã¤ÆÎ©¶µÂç³Ø¤À¤±¤ò¼õ¸³¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£¼õ¸³É¼¤òÆÏ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢¶µ²ñ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡È¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó·Ï¤Î³Ø¹»¤Ê¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¤½¤³¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤ë¤È¤¤¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÆÁ¸÷¤µ¤ó¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¡Ö2000Ç¯¤Î9·î24Æü¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤ËÂÐÃæÆüÀï¤Ç4ÂÐ0¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢9²ó¤ÎÎ¢¡¢ËþÎÝ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¹¾Æ£¤¬Æ±ÅÀ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÍ¾±¤¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÆó²¬¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤¬¡È¤è¤¤Æü¡É¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤Èµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£