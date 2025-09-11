◇パ・リーグ 日本ハム10―４オリックス（2025年9月11日 エスコンＦ）

日本ハム・新庄剛志監督（53）が試合後、頭部の裂創縫合を受けてケ入院中の八木裕打撃コーチ（60）の病室での様子を伝えた。

「元気そうでしたよ。でも、八木さんは寝られてはなかったですけど」

八木コーチは、9日のソフトバンク戦で折れたバットが頭部に当たり、札幌市内の病院で1週間の入院治療を受けることになった。

頭蓋骨骨折はないが、頭部の裂創縫合を受け、脳内に一部出血と腫れが確認されているため、入院したという。

新庄監督は病室でも試合が見られるようにipadを持って言ったという。

「映像とかも見ていいのかなと、目が。一応渡すだけ渡して、あとはサロンパスとか、ボールの腰のツボとか、寝間着とか」と、一緒に渡したものを明かした。

「（自分の入院中）バッティングコーチは誰を呼ぶんですか？って言って。脳をぶつけたんで、ちょっと試して。（自分は）分かってたんですけど。誰やったっけ。佐藤くんじゃなくて、小田くんじゃなくて、もう1人って。どういう答え返ってくるだろうって思ったら『あ、横尾？』って言ったから、ああ大丈夫大丈夫だと。意識はちゃんとしてたんで」とほっとした表情で振り返った。