»³ºê¸¿Í¡õÅÚ²°ÂÀË±¤Î¡È¼ç±é¤È¤·¤Æ¤ÎµïÊý¡É¡¡²ìÍè¸¿Í¤¬Àä»¿¡Ö¿¿»÷¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×
ÇÐÍ¥¤Î²ìÍè¸¿Í¤¬11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3(9·î25ÆüÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®)¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢W¼ç±é¤Î»³ºê¸¿Í¡õÅÚ²°ÂÀË±¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¢»°µÈºÌ²Ö¡¢Ëè·§¹îºÈ¡¢¿ÜÆ£ÍýºÌ¡¢ÃÓÆâÇîÇ·¡¢¶Ì¾ë¥Æ¥£¥Ê¡¢Âé¸ï¸×ÂÁÏ¯¡¢¸¼Íý¡¢µÈÌøºéÎÉ¡¢º´Æ£¿®²ð´ÆÆÄ¤È¶¦¤ËÅÐÃÅ¡£»³ºê¤ÈÅÚ²°¤Î¼ç±é¤È¤·¤Æ¤ÎµïÊý¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3 ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ
ËãÀ¸±©Ï¤¸¶ºî¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥É¥é¥Þ¤ÎNetf lix¥·¥ê¡¼¥º¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó3¡£Á°¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÁ´¤Æ¤Î¥«¡¼¥É¤Î¡È¤²¤§¤à¡É¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¸µ¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤Ã¤¿¥¢¥ê¥¹(»³ºê¸¿Í)¤È¥¦¥µ¥®(ÅÚ²°ÂÀË±)¤Ï·ëº§¤·¡¢¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»à¸å¤ÎÀ¤³¦¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥å¥¦¥¸(²ìÍè¸¿Í)¤È¤¤¤¦ÃË¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¥¦¥µ¥®¤Ïº£ºÝ¤Î¹ñ¤Ø¡£¥¢¥ê¥¹¤âºÆ¤Óº£ºÝ¤Î¹ñ¤ØÌá¤ê¡¢¥¦¥µ¥®¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ËÌ¿¤¬¤±¤Ç¡È¤²¤§¤à¡É¤ËÄ©¤à¡£
²ìÍè¤Ï¡¢¡ÖÂÀË±¤Á¤ã¤ó¤È»³ºê¤¯¤ó¤Î¸½¾ì¤ÎµïÊý¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤ÉËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ð¥Á¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë2¿Í¤¬3ºÐ»ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¶õµ¤¤¬¸½¾ì¤ËÅÁÀ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈW¼ç±é¤Î»³ºê¤ÈÅÚ²°¤òÀä»¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ï¡¼¥É¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÇÍÀ¼¤È¤«¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤¹¤ë¸½¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î2¿Í¤¬¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ç±é¤Ï¥Ô¥·¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¼þ¤ê¤ò´¬¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤Éé¤¤¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡£¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ì¤Ï¿·¤·¤¤¼ç±é¤Îºß¤êÊý¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¡¢¡Ö¿¿»÷¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÅÚ²°¤¬¡Ö¤º¤¤¤Ö¤óÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢²ìÍè¤Ï¡Ö¤½¤ì°Ê¾å¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥ª¡¼¥é¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
