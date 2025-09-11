9月11日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井がTopCoatの公式FCでの配信で受けたサプライズや、そちらで発表された新たなプロジェクトについて語った。

-「とてもうれしく身の引き締まる思い」-

先日、TopCoatの公式FC内の自身のコンテンツ「ゆっかーるーむ」の配信にて、デビュー10周年をファンと祝った菅井。配信では、ファンとスタッフからサプライズで花で作られたフラワーケーキと、馬などがあしらわれた特製パネルを贈られたという。「すっごくデザインが可愛くて」と感激しきりで、フラワーケーキは「リビングの真ん中に置いて毎日観察してます」と大切に飾っていることを明かした。

また、以前このラジオでプレゼントされたブランケットもお気に入りの様で、お気に入りスペースであるリビングのソファでそのブランケットにくるまっていると「気持ち良すぎて、人をダメにするブランケットみたいな感じでもう寝ちゃうんです」と、ソファでの寝落ちが定番になっていることを告白し、快適な”おうち時間”を過ごしていることを報告した。

配信では、デビュー10周年プロジェクトとして、菅井が主演を務める短編映画『夢のつづき』と『午後の銃声』の2作品の製作も発表された。監督は、是枝裕和監督と西川美和監督が設立した制作会社「分福」に所属する新進気鋭の松尾巧監督と孫明雅監督が務める。将来を期待される若手監督のデビュー作に携わることについては、菅井は「とてもうれしく身の引き締まる思い」と心境を語った。

『夢のつづき』はバレエをテーマにした物語、『午後の銃声』は「立てこもり犯」の物語だという。菅井は「それぞれ全然違うお話で、演じさせていただいた役も本当に全然違う」とコメント。共演者も「一緒にお仕事できるなんて！というとてもすごい方々」と、豪華なキャスティングも示唆した。

作品の詳細や上映会については今後発表される予定だという。デビュー10周年を迎え、女優として新たな一面を見せる菅井の挑戦に、注目が集まっている。