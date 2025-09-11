¡ÚÃæÆü¡Û£¸²ó¤Ë°ÕÃÏ¸«¤»¤ë¤â¤ï¤º¤«¤ËµÚ¤Ð¤ºµÕÅ¾Éé¤±¡¡°æ¾å´ÆÆÄ¡Ö¤½¤³¤À¤±¤¬µß¤¤¡£¥·¥å¥ó¤È¤·¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È£¶¡½£µÃæÆü¡Ê£±£±Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡ÃæÆü¤ÏÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡£½ªÈ×¤Ë£³ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢ºÇÂç£´ÅÀº¹¤«¤é£±ÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤ë¤â¡¢¤ï¤º¤«¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë£²ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿ÀèÈ¯¡¦Í°°æ¤Ï¡¢£³²ó¤Þ¤Ç£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£¤À¤¬¡¢±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ê¤À¤·¤¿£´²ó¤Ë¡¢Ì£Êý¤Î¼ººö¤«¤éÁö¼Ô¤òµö¤·¡¢£²»Íµå¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¹¤²¤ë¤È¡¢ÂÀÅÄ¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£Â³¤¯£µ²ó¤Ë¤Ï£²»àËþÎÝ¤«¤é¡¢²¡¤·½Ð¤·¤Î»àµå¤ÇÆ±ÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢¤Ê¤ª¤â£²»àËþÎÝ¡££µÈÖ¡¦¥ª¥¹¥Ê¤ËÆâ³Ñ¹â¤á¤ÎÄ¾µå¤òº¸ÍãÀÊ¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë£±£³¹æ¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÈïÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢£²¡Á£·²ó¤Þ¤ÇÌµÆÀÅÀ¤ÈÄÀÌÛ¤·¤¿ÂÇÀþ¤¬¡¢°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡££¸²ó¤ËÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤«¤é£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢¤Ê¤ª¤â£±»àÆóÎÝ¤Ç»³ËÜ¤¬¡¢£³ÈÖ¼ê¡¦ÂçÀ¾¤«¤éº¸ÍãÀþ¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£±ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î²ÃÆ£¾¢¤â¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÃæÁ°¤Ë±¿¤ÖÅ¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢£±ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡££¹²ó¤Ë¤â£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ü¥¹¥é¡¼¤¬ÆóÎÝ¤Ø¤ÎÊ»»¦ÂÇ¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÏ¢¾¡¤òÆ¨¤·¡¢£³¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤ÇÉé¤±±Û¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢°æ¾å´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°ìÈ¯¤À¤±¤Ï¡¢¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍîÃÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Á¡¼¥ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç½ª¤ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÇ¸å¡Ê¤Î¹¶·â¤Ï¡Ë¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¤±¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤À¤±¤«¤Ê¡¢µß¤¤¤Ï¡£ÄË¤¤£±ÇÔ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥·¥å¥ó¤È¤·¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£